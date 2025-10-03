Мэрия Сочи объяснила включение текста песни иноагента Оксимирона в задания олимпиады

Мэрия Сочи объяснила «Ъ», как текст песни рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, объявлен иноагентом) попал в задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. Там заявили, что это стандартная практика, а рэп — «одна из современных форм словесного искусства».

Все задания для олимпиады были разработаны на основе «официальных сборников лингвистических задач», заверили в мэрии. Они уже не первый раз используются на тестировании и прошли «многоуровневую проверку». Популяризация рэпера при составлении текста олимпиады не предполагается.

«Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано»,— указано в заявлении.

При этом в мэрии пообещали дополнительно анализировать задания, включенные в школьную олимпиаду по русскому языку. В самом тексте олимпиады, судя по сканам, имя Оксимирона (объявлен иноагентом) не фигурирует. Участнику тестирования необходимо заполнить пропуски в строчке из дисса (произведения, направленного на унижение оппонента и его текстов в хип-хопе) «одного известного рэпера». В задании упоминается строчка «Твой рэп — ..., мой рэп — ...», напоминающая текст песни Оксимирона (объявлен иноагентом) «Я Хейтер».

Дарья Опарина, Москва; Анна Перова, Краснодар