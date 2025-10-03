Прокатная десятка
На российские экраны вышла драма «Август»
2 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых постапокалиптический боевик «Мир в огне» и семейная комедия режиссера Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
На посошок
- Режиссер: Франческо Соссаи
- В ролях: Филиппо Скотти, Серджо Романо, Пьерпаоло Каповилла, Роберто Читран, Андреа Пеннакки, Симоне Бергамаско
- Жанр: драма, комедия, криминал / Италия, Германия / 100 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Бесцельность и бесперспективность существования героев комментируются в нескольких как бы случайных эпизодах. По дороге беспечные ездоки встречают немца, отлично говорящего по-итальянски и приехавшего "посмотреть Италию во всей красе — пока сами итальянцы ее не разрушили". Вместо олицетворения европейской мечты — разрекламированной автотрассы Лиссабон —Тревизо — Будапешт — немец видит убогие американизированные бары и толпы плохо одетых, примитивно веселящихся аборигенов, оккупирующих места, где дают джин-тоник за два евро».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Похмельная любовь».
Мир в огне
- Режиссер: Дж.Дж. Перри
- В ролях: Дэйв Батиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Сэмюэл Л. Джексон, Дэниэл Бернхард, Иден Эпштейн
- Жанр: фантастика, боевик, комедия / США / 106 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Джейк — специалист по поиску разных ценных артефактов в мире, так и не оправившемся после экологической катастрофы. За шесть лет до событий фильма вспышки на Солнце разрушили на Земле всю инфраструктуру и вывели из строя современную технику, что привело к полному уничтожению какого-либо подобия закона и порядка. Теперь по европейским городам и весям, превратившимся в руины (Лондон и север Франции снимали в Братиславе и окрестностях), шастают бандформирования разного калибра, держащие в страхе остатки мирного населения».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «"Мона Лиза" улыбнулась апокалипсису».
(Не)искусственный интеллект
- Режиссер: Алексей Чадов
- В ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова
- Жанр: фантастика, комедия, семейный / Россия / 97 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент- первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота "Апостол" (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык».
Дом ада. Спуск к дьяволу
- Режиссер: Стивен Коньетти
- В ролях: Элизабет Вермилиея, Сирра Савка, Майкл Саттон, Джо Бенделли, Кайла Береджикян, Виктория Андруник
- Жанр: ужасы / США / 108 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в "Отель Абаддон" — проклятое место, известное как "Дом Ада". К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло и теперь "Дом Ада" требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью».
7 километров до Иерусалима
- Режиссер: Клаудио Малапонти
- В ролях: Лука Уорд, Алессандро Этруско, Саад аль Джефари, Алессандра Барзаги, Иза Барцицца, Элеонора Брильядори
- Жанр: драма / Италия / 105 мин.
- В прокате: с 2 октября
Кинопрокатчик «Ray of Sun Pictures»: «В поисках себя менеджер по рекламе Алессандро Форте, уставший от современного общества и собственного брака, приезжает в Иерусалим, где решает пройти 7 километров до моря пешком. В пути Алессандро встречает странного мужчину, который знает о нём всё, называет себя Иисусом и отвечает на вопросы, которые никто не решается задать вслух».
Август
- Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев
- В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев
- Жанр: триллер, военный, история / Россия / 138 мин.
- Слоган: «Наши настоящие враги безмолвны»
- В прокате: с 25 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «…маленькая история внутри большой войны превращается в "Августе" в размашистое полотно с многочисленной массовкой, перестрелками, взрывами, засадами, красивыми панорамными пролетами над лесом и целой грандиозной битвой в финальной трети картины, с артиллерией и авиацией, под громокипящую музыку (помнится, это как раз то, чего герои романа всеми силами пытались избежать)».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Военно-ролевой роман».
Цвета времени
- Режиссер: Седрик Клапиш
- В ролях: Сюзанн Линдон, Абрахам Уоплер, Венсан Макен, Джулия Пьятон, Зинедин Суалем, Поль Киршер
- Жанр: рама, комедия / Франция, Бельгия / 124 мин.
- В прокате: с 25 сентября
Кинкритик Юлия Шагельман: «Седрик Клапиш, чья фильмография насчитывает на сегодняшний день 26 наименований, известен в основном как автор незамысловатых комедий и мелодрам из жизни французской молодежи (некоторые из них, впрочем, удостаивались наград международных фестивалей, а также национальной кинопремии "Сезар"). "Цвета времени", пожалуй, самый амбициозный его проект, в котором режиссер и его соавтор сценария Сантьяго Амигорена замахиваются ни много ни мало на рассказ о природе времени, о связях прошлого и будущего, семейной истории с историей страны».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Париж из сундука».
Филателия
- Режиссер: Наталья Назарова
- В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Илья Носков, Ирина Носова, Олеся Иванцова, Леонид Поляков
- Жанр: драма, комедия / Россия / 99 мин.
- В прокате: с 25 сентября
Кинопрокатчик «Самокат»: «В морском северном городе живет Яна. Вопреки всему она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Яна увлекается филателией и долгими прогулками вдоль линии прибоя. Она живет в ожидании корабля, на котором вот-вот должен вернуться ее отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется».
Воображаемый друг
- Режиссер: Джефф Уодлоу
- В ролях: ДеВанда Уайз, Тэджен Бернс, Пайпер Браун, Бетти Бакли, Том Пэйн, Вероника Фалькон
- Жанр: ужасы / США / 104 мин.
- В прокате: с 25 сентября
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Вместе с мужем и двумя падчерицами Джессика переезжает в отчий дом — место, где она была счастлива. Девушка надеется, что это вернет ей вдохновение для продолжения серии детских книг, а девочкам поможет прийти в себя после того, как их родной матери было диагностировано психическое заболевание. Младшенькая находит в подвале плюшевого медвежонка и теперь целыми днями играет с ним в игры, как вскоре выяснится, далеко не безобидные».
Фантом. Ограбление по-итальянски
- Режиссеры: Антонио Манетти, Марко Манетти
- В ролях: Джакомо Джианниотти, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Моника Беллуччи, Алессио Лапиче, Линда Кариди
- Жанр: боевик, криминал / Италия, Франция / 116 мин.
- В прокате: с 25 сентября
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Дьяволик продолжает охоту за драгоценностями, пока Ева Кант пытается уговорить его сделать перерыв. Во время их последнего дела перед отдыхом Дьяволик попадает в ловушку, расставленную для него инспектором Гинко. Загнанный в угол неуловимый вор решает сбежать с места преступления, бросив свою возлюбленную Еву».