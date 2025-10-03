Прокатная десятка

Кинкритик Юлия Шагельман: «Седрик Клапиш, чья фильмография насчитывает на сегодняшний день 26 наименований, известен в основном как автор незамысловатых комедий и мелодрам из жизни французской молодежи (некоторые из них, впрочем, удостаивались наград международных фестивалей, а также национальной кинопремии "Сезар"). "Цвета времени", пожалуй, самый амбициозный его проект, в котором режиссер и его соавтор сценария Сантьяго Амигорена замахиваются ни много ни мало на рассказ о природе времени, о связях прошлого и будущего, семейной истории с историей страны».

