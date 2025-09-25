Военно-ролевой роман

На экранах — военно-шпионский боевик «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Как все постановки под эгидой «Первого канала», эта получилась масштабной, отливающей почти голливудским лоском, но далекой от уверенной лаконичности первоисточника, считает Юлия Шагельман.

Роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (также известный под названием «Момент истины») впервые был опубликован в журнале «Новый мир» в 1974 году и сразу стал невероятно популярным. Это была одна из первых художественных книг, где описывалась работа военных контрразведчиков из управления СМЕРШ, хотя в самом романе эта аббревиатура не встречается ни разу (это упущение создатели свежей экранизации исправили, тут она звучит, а соответствующие красные корочки мелькают каждые десять минут).

В тексте при этом ловко сочетались псевдодокументальность (в составе книги — множество оперативных документов, сводок, отчетов и т. п., очень похожих на настоящие) и такие литературные приемы, как поток сознания. А благодарных читателей, в первую очередь, конечно, мальчиков-подростков, особенно цеплял разведчицкий жаргон и рассказы о таких поразительных вещах, как стрельба с двух рук «по-македонски», «качание маятника» — раскручивание подозреваемого на демонстрацию его истинной природы и «момент истины» — встреча с опасным противником лицом к лицу.

Уже в 1975 году роман пытался экранизировать литовский режиссер Витаутас Жалакявичус, но съемки были остановлены, и производство фильма закрыто. Причин тому было несколько, а сам Богомолов остался крайне недоволен отснятым материалом. Не одобрил он и ленту «В августе 44-го…» Михаила Пташука, вышедшую в 2001 году, за два года до смерти писателя. Неизвестно, что бы он сказал о мини-сериале «Операция "Неман"» (2023), а также об «Августе» — пожалуй, некоторые сценарные решения в последнем его бы удивили, но тут авторы прозорливо обозначили свою работу много искупающей формулировкой «по мотивам».

Создатели здесь те же, что в прошлогодней мелодраме «Любовь Советского Союза»: режиссерский дуэт Высоцкого и Лебедева, сценарист Сергей Снежкин и продюсерская команда во главе с Константином Эрнстом и Анатолием Максимовым. Последний сравнивает свое новое детище с «Ночным дозором», над которым он и Эрнст работали 20 лет назад: оба эти фильма про то, как герои ловят оборотней. Возможно, поэтому в историю про то, как три смершевца разыскивают в белорусском лесу радиопередатчик нацистских диверсантов, впрыснута некоторая доля магии.

Старший лейтенант Таманцев (Никита Кологривый) видит вещие сны, а капитан Алехин (Сергей Безруков), обладающий почти сверхчеловеческой интуицией, при опознании врагов погружается в чертоги разума, где встречает помогающую ему маленькую девочку — аватар его собственной дочери. Только младшему члену опергруппы гвардии лейтенанту Блинову (Павел Табаков) не досталось суперспособностей. Он просто хороший парень, намного более наивный и неопытный, чем в романе и картине Пташука.

Таким же мистическим и полным скрытой от глаз таинственной жизни выглядит сам лес, из которого ближе к финалу выходят немцы, больше смахивающие не на солдат, а на каких-то хтонических чудовищ. Ведь возможности диверсантов здесь возросли многократно: они не просто передают противнику сведения о передвижениях советских войск и их численности, а ни много ни мало руководят трехтысячной группировкой нацистов, собирающейся прорвать окружение.

Таким образом, маленькая история внутри большой войны превращается в «Августе» в размашистое полотно с многочисленной массовкой, перестрелками, взрывами, засадами, красивыми панорамными пролетами над лесом и целой грандиозной битвой в финальной трети картины, с артиллерией и авиацией, под громокипящую музыку (помнится, это как раз то, чего герои романа всеми силами пытались избежать). Снято это мастеровито, с визуальными приветами то картине «Спасти рядового Райана» (1998), то «На Западном фронте без перемен» (2022), который создатели, похоже, посмотрели особенно внимательно, то вдруг даже «Гладиатору» (2000), то все-таки куда более скромной по масштабу предыдущей экранизации книги, сделанной режиссером Пташуком. И эта перекличка с его фильмом «В августе 44-го…» только подчеркивает, что за все свои 138 минут амбициозный, тяжеловесный «Август» так и не достигает той высоты напряжения, которую его предшественнику удалось набрать всего за 105.

Юлия Шагельман