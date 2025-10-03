Дизельное топливо на Дону подорожало на 35% после атак дронов

Цены на дизельное топливо в Ростовской области выросли на 35% за последние недели сентября. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фермеры региона уже ощущают последствия роста цен. Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Пролетарского района Алексей Жданов сообщил о перебоях с горючим.

«Задержки поставок по две-три недели, а стоимость дизеля выросла с 54 руб. за литр до 60 руб. за литр, что при заказе 30 кубов обходится почти в два млн. руб.»,— рассказал господин Жданов.

Советник президента торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш отметил, что проблемы связаны с атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы и общей ситуацией в отрасли.

Валентина Любашенко