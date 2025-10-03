Мэр Новороссийска: идет отражение атаки БПЛА, в городе включили сирены

В Новороссийске запущена сирена. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 0:20. Согласно рекомендациям экстренных служб новороссийцам предписано укрыться в помещениях без окон.

Глава города Андрей Кравченко сообщил в соцсетях, что военные отражают атаку украинских беспилотников. Он напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

