В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Жителям, находящимся дома, рекомендовано укрыться в помещениях, окна которых не выходят на море, либо в комнатах без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Для защиты можно использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.
Власти предупредили, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.
Очевидцев событий просят воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, беспилотников и их обломков, действий специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов.
Отмену сигнала объявят, как только обстановка станет безопасной. Телефон оперативных служб — 112.