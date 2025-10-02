Промпредприятия Краснодара нарастили выпуск на 13% за восемь месяцев

Крупные и средние промышленные предприятия Краснодара отгрузили продукцию на 182,4 млрд руб. за январь-август 2025 года, что на 12,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в документе об итогах социально-экономического развития краевой столицы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производители автотранспорта, прицепов и полуприцепов продемонстрировали наибольший рост, увеличив объем отгрузки в 2,8 раза. Предприятия, занимающиеся выпуском кожи и изделий из нее, нарастили производство в 1,6 раза. Выпуск машин и оборудования увеличился на 1,4 раза, а пищевых продуктов и мебели — на 1,3 раза. Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 13,6%, а химических веществ и продуктов — на 15,5%. Обрабатывающие производства увеличили выпуск на 6,2 млрд руб., что составляет 8,2%.

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, отгрузили продукцию на сумму 232,6 млн руб., что на 44,4% больше по сравнению с прошлым годом.

Отгрузка в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром превысила 93,7 млрд руб., увеличившись на 17,1%. Предприятия водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов отгрузили продукцию на 7 млрд руб., что составляет прирост в 7,7%.

С 2015 по 2024 год общий объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятий Краснодара достигнет 2,8 трлн руб. В этом году планируется запуск около 10 новых производств.

В Краснодаре действуют четыре промышленных парка с подтвержденным статусом от Министерства промышленности и торговли России: «Краснодар», «Компрессорный», «ВБ Кубань» и «Копанской». Общая площадь этих парков превышает 360 га, на их территории работают 42 производственные компании.

Мария Удовик