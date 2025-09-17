Российскую разведку в Белграде услышали

Заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что европейцы намерены организовать 1 ноября «сербский Майдан», вызвало бурную реакцию в Сербии. Президент Александр Вучич, поблагодарив СВР за предупреждение, выразил уверенность, что «завершающая попытка силового захвата власти наверняка будет предпринята». Лидеры оппозиции утверждают: президент лжет русским, что его хотят свергнуть западники, а американцам и европейцам — что его хотят свергнуть русские. Эксперты убеждены в неизбежности массовых протестов на годовщину трагедии в Нови-Саде. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Александр Вучич отреагировал на предупреждение Службы внешней разведки РФ крайне оперативно, не дожидаясь возвращения из Токио, где глава Сербии находился с визитом. В начале недели СВР сообщила, что за продолжающимися много месяцев беспорядками в Сербии стоит Евросоюз, а 1 ноября, на первую годовщину трагедии в Нови-Саде, которая и послужила поводом для протестов, будет предпринята попытка «сербского Майдана» с целью «привести к власти в крупнейшей балканской стране послушное руководство, лояльное Брюсселю».

Поблагодарив СВР за предупреждение, президент Сербии заверил, что «сербские спецслужбы непременно вступят с ними в контакт по этому поводу». «Это одна из самых мощных внешнеполитических служб, и мы всегда внимательно следим за ее сообщениями, анализируем их и принимаем определенные меры,— пояснил Александр Вучич и добавил:— У меня нет никаких сомнений, что те, кто организовал в Сербии "цветную революцию", не откажутся от этого так просто. Слишком много денег вложено, и потому должна последовать завершающая попытка захвата власти силой. Мы к этому давно готовы».

Обвинения в организации извне «сербского Майдана» отвергли как в ЕС, так и в рядах оппозиции в самой Сербии. «Нет никакого внешнего плана, никакого Майдана и никакого заговора. Есть только воля граждан Сербии покончить с коррупцией, грабежом и диктатурой»,— заявили в Демократической партии.

А лидер Партии свободы и правды Драган Джилас обвинил президента страны в том, что он лжет «русским, что его свергают американцы, а американцам и европейцам — что русские».

По словам одного из лидеров оппозиции, «пока прорежимные СМИ сообщают, что за протестами стоят Евросоюз, европейские страны и их разведслужбы, посол Сербии в Вашингтоне Драган Шутановац по указу Вучича обивает пороги Госдепа, уверяя американцев, что за восстанием граждан стоят российские спецслужбы, и ту же историю европейским политикам преподносит сам Вучич». «Истина же не имеет никакого отношения ни с тем, что (президент.— “Ъ”) говорит Западу, ни с тем, что внушает Востоку. Авторитарный и коррумпированный режим рушат исключительно граждане Сербии»,— заверил Драган Джилас.

Откликнулись на предупреждение СВР и сербские студенты, которые уже 11-й месяц проводят массовые протесты. Они направили президенту страны послание на русском: «Наши требования ясны: назначь выборы, не пользуйся услугами служб других стран ради собственного рейтинга — это выйдет боком».

Многие же сербские эксперты отмечают: для того чтобы предсказать массовые протесты 1 ноября, в годовщину трагедии в Нови-Саде, когда из-за обрушения козырька железнодорожного вокзала погибли 16 человек, не требуются никакие спецслужбы. «Годовщина трагедии в Нови-Саде приближается, и это знают буквально все в Сербии. Поэтому не нужны ни иностранные, ни местные спецслужбы для оповещения граждан о том, что в этот день, безусловно, пройдут разного рода манифестации,— говорит руководитель популярного сербского портала Masina.rs Марко Милетич.— В этой связи абсолютно неважно, идет ли речь в предупреждениях иностранных служб о "цветной революции", или об "усилении российского влияния", правящему режиму важно лишь, что это послужит поводом для репрессий против собственных граждан».