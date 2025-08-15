Вучич: беспорядки в Сербии произошли из-за внешнего влияния

Президент Сербии Александр Вучич считает, что протесты в Сербии в большей степени спровоцированы извне. До этого на ситуацию в стране влияли «цветные революции» в мире, подчеркнул он.

«Не будем наивными. Все, что говорится о жесткости полиции и попытки целовать полицейских в Крагуеваце, все это уже было видно в разных цветных революциях, от "арабской весны" до того, что происходило в нашей стране 25-26 лет назад»,— сказал господин Вучич в эфире RTS.

В ночь на 15 августа протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. Господин Вучич назвал произошедшее «лицемерием», так как некоторые СМИ утверждали, что акция прошла мирно.

Массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов продолжаются в Сербии уже несколько месяцев. Вечером в четверг акции прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах. Глава МВД Ивица Дачич заявил о задержании 14 человек и о пятерых пострадавших полицейских.

