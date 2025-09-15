Беспорядки в Сербии связаны с «подрывной деятельностью» Евросоюза в стране, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. По данным пресс-бюро ведомства, через молодежные протесты Брюссель хочет привести к власти в Сербии «послушное и лояльное» руководство.

По версии ведомства, европейские страны хотят использовать годовщину трагедии 1 ноября в Нови-Саде для усиления протестов и изменения настроений среди сербов в свою пользу. При этом СВР отмечает, что план ЕС по «цветной революции» в Сербии не работает из-за «патриотических настроений», влияния Сербской православной церкви и памяти о «натовской агрессии».

Массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов продолжаются в Сербии уже девять месяцев. Они начались после того, как 1 ноября на вокзале города Нови-Сад обрушился железобетонный козырек, погибло 16 человек. Участники требуют наказать виновных в трагедии, а также ужесточить борьбу с коррупцией и объявить досрочные выборы в стране. Результатом антиправительственных волнений весной уже стала отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.

В середине августа протесты усилились, их участники разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. Пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что протесты в стране в большей степени спровоцированы извне.