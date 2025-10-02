Жительницу Краснодара проверят после видео с дочерью и «алкоголем»

Полиция установила личность героини скандального ролика. Ею оказалась 21-летняя краснодарка, которую могут привлечь к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По словам жительницы Краснодара, она дала малолетней дочери чай, а не спиртное. Краснодарка пояснила, что сняла видео в качестве шутки и отправила его в общую группу знакомых.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверили квартиру, где проживают мать и ребенок. Признаков неблагополучия инспекторы не выявили.

В ходе процессуальной проверки решат вопрос о привлечении краснодарки к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

