С утильсбором возникло напряжение

Минпромторг анонсировал корректировку расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Теперь он будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя. В первую очередь такие меры скажутся на уровне утильсбора на электромобили и последовательные гибриды. На некоторые модели дилеры уже прогнозируют рост цен на 2 млн руб.

Минпромторг предложил актуализировать методику расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, сказано в сообщении министерства. Сейчас утильсбор рассчитывается с учетом двух показателей: базовой ставки (для легковых машин она составляет 20 тыс. руб.) и коэффициента, который зависит от объема двигателя и года выпуска. Поскольку популярность в стране, поясняют в министерстве, набирают «высокомощные автомобили» с небольшими объемами двигателя, в том числе последовательные гибриды и электромобили, расчет утильсбора на основании одного показателя — объема двигателя — теряет актуальность.

«Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале»,— поясняют в Минпромторге.

Обновленные правила вступят в силу с 1 ноября 2025 года в случае утверждения соответствующего проекта постановления и не отразятся на автовладельцах, которые уже оплатили утильсбор по действующим правилам.

Изменения также коснутся физических лиц, ввозящих машины для личного пользования: льготные коэффициенты утильсбора для них продолжат действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил (л. с.; 3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше трех лет), уточняют в министерстве. Впрочем, как уверяют в Минпромторге, такие автомобили составляют около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет. Эта тенденция актуальна и для регионов Дальнего Востока: более 95% импортированных в прошлом году автомобилей с правым рулем — это модели мощностью до 160 л. с., считают в министерстве.

Нововведения Минпромторга — реакция на письмо ассоциации «Объединение автопроизводителей России», отправленное в начале сентября (есть у “Ъ”), c просьбой о вышеперечисленных изменениях в методику расчета утильсбора. Помимо гибридов и электромобилей в ассоциации обращали внимание на бензиновые автомобили с турбодвигателем, особенно распространенные среди китайских моделей, которые при небольшом объеме имеют высокую мощность.

На рынке, отмечали в ассоциации, сложилась ситуация, когда одинаковой суммой утильсбора облагаются автомобили кардинально разных ценовых категорий. Так, говорится в письме, бюджетный седан Changan Alsvin с рекомендуемой розничной ценой 1,85 млн руб. и объемом двигателя 1,48 литра (мощность 98 л. с.) облагается утильсбором в размере 677,4 тыс. руб.— таким же, как для BMW Х3 с рекомендуемой розничной ценой 8 млн руб. и объемом двигателя 1,99 литра (мощность 255 л. с.) и для последовательного гибрида Aito M9 с рекомендуемой розничной ценой 10 млн руб. и мощностью 496 л. с. Необходимость корректировки расчета утильсбора для физлиц в ассоциации объясняют необходимостью пресечения серого бизнеса, когда физлицами привозятся дорогостоящие автомобили с небольшим объемом турбодвигателя и электрическими, гибридными силовыми установками для коммерческой продажи.

Согласно новому порядку, по самому популярному классу новых автомобилей — с двигателями объемом от 1 до 2 литров, в частности, на 2025 год для юрлиц предусмотрены следующие ставки: от 70 до 160 л. с.— 667,400 тыс. руб., от 160 до 190 л. с.— 750 тыс. руб., от 190 до 220 л. с.— 794 тыс. руб., от 220 до 250 л. с.— 842 тыс. руб., от 250 до 280 л. с.— 952 тыс. руб., подсчитал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. На новые машины и моторы от 2 до 3 литров, продолжает эксперт, ставки значительно выше. Например, до 70 л. с.— 1,88 млн руб., от 250 до 280 л. с.— 2,1 млн руб. Для физлиц на автомобили свыше 160 лошадиных сил также будут действовать ставки коммерческого утильсбора.

Для электромобилей и последовательных гибридов, поясняет господин Кадаков, при расчете утильсбора берется 30-минутная (длительная) мощность электродвигателя, если моторов несколько — мощности нужно сложить. По предлагаемым изменениям для юрлиц и физлиц в 2025 году ставки составят: от 130 до 160 л. с. — 1,3 млн руб., от 160 до 190 л. с — 1,54 млн руб. «Берем электромобиль Ora 03. У него пиковая мощность 171 л. с., а 30-минутная – 82 л. с. Значит, при ввозе такой машины в 2025 году придется заплатить 82 тыс. руб. А если 30-минутная мощность будет, допустим, 150 л. с., то отдадите 1,3 млн руб.»,— приводит пример эксперт.

Источник “Ъ” отмечает, что значительнее всего, согласно новым правилам, изменится стоимость утильсбора именно на электромобили и гибриды.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский оценивает предлагаемые изменения достаточно негативно: «Дополнительные налоги и сборы, которые лягут на конечного клиента, не создают возможности свободной конкуренции между автомобилями». При этом топ-менеджер соглашается c необходимостью менять подход к импорту автомобилей полуофициальными или неофициальными поставщиками. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов уточняет, что предложение Минпромторга позволит обелить рынок. «Сейчас значительная часть автомобилей завозится с оплатой льготного утильсбора, а далее перепродается либо фактически используется в коммерческих целях. По сути, это скрытая коммерческая деятельность, которая искажает конкурентные условия»,— поясняет он.

Впрочем, дилеры единогласны во мнении, что изменение методики расчета приведет к неминуемому росту цен, в некоторых случаях очень значительному. Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев полагает, что цены могут вырасти на 800 тыс. руб. и выше в зависимости от мощности автомобиля. На некоторые модели ценники могут увеличиться на 2 млн руб., добавляет Андрей Ольховский, например на бренды Li Auto или Aito Seres. Об ожидаемом росте цен, причем на все импортные автомобили, говорит Максим Кадаков. «Будут дорожать и менее мощные — это закон рынка»,— поясняет эксперт, прогнозируя ажиотаж на авторынке.

Наталия Мирошниченко