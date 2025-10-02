Законопроект о введении единого тарифа для петербургских электричек внесли в ЗакС

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект, позволяющий ввести фиксированный тариф на проезд в электричках в границах города. Карточка инициативы появилась на сайте петербургского парламента.

В случае принятия законопроект позволит Смольному выделять бюджетные средства для субсидирования АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК), что поможет установить единый городской тариф.

Парламентская комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложила два варианта введения единой цены: установка тарифа в размере 60 рублей за поездку потребует компенсации перевозчику 794 млн рублей из бюджета в 2026 году, для безубыточной работы СЗППК поездка должна будет стоить 69 рублей.

«Главное преимущество для пассажиров — появление удобного пересадочного тарифа с электрички на метро и наземный транспорт. В перспективе система, аналогичная действующему тарифу "90 минут", позволит оплачивать разовую поездку с пересадками по фиксированной цене»,— ранее отмечал председатель комиссии по транспорту Алексей Цивилев, рассказывая про инициативу.

Артемий Чулков