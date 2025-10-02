В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В связи с тревогой в городе прекращено движение общественного транспорта. МЧС Севастополя призвало жителей сохранять спокойствие и действовать уверенно.

Горожан просят пройти в укрытия. Тем, кто находится дома, рекомендуют отойти от окон.

UPD: воздушную тревогу отменили в 20:29 мск. Общественный транспорт возобновил движение.

Мария Удовик