Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оззи Осборн за несколько месяцев до смерти боялся возвращаться в Британию

За несколько месяцев до своей смерти Оззи Осборн признался, что ему было «страшно» возвращаться в Британию. Об этом он сказал своей дочери Келли. Их беседа попала в документальный фильм BBC, который выйдет в эфир сегодня.

Фото: Toby Melville / Reuters

Фото: Toby Melville / Reuters

Оззи Осборн родился в Марстон-Грин и вырос в Бирмингеме, однако прожил в Лос-Анджелесе больше 20 лет. В 2022 году он вместе с женой Шерон решил вернуться в Британию.

Келли Осборн спросила отца, не терпится ли ему вернуться на родину. «Я бы не сказал, что я в восторге. Я бы сказал, что мне скорее страшно возвращаться… Я так привык быть здесь, но мне нужно вернуться. У меня там дом, и твоя мама сказала, что он прекрасен»,— сказал музыкант дочери. «Боже, папа, тебе там так понравится. Мне нужно собраться и поехать в аэропорт. Я буду скучать по тебе»,— сказала Келли и поцеловала его.

Бывшему солисту Black Sabbath диагностировали болезнь Паркинсона в 2019 году. Оззи Осборн умер 22 июля этого года. Церемония прощания с артистом состоялась 30 июля в его родном Бирмингеме. Музыканта похоронили 31 июля в его поместье в графстве Бакингемшир.

Каким запомнили Оззи Осборна — в материале «Ъ» «Тьма осиротела».

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Похороны Оззи Осборна

Предыдущая фотография
Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Фото: Joe Giddens / PA / AP

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Фото: Ioannis Alexopoulos / Anadolu / AFP

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Фото: EPA / ADAM VAUGHAN / ТАСС

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Фото: Ben Stansall / AFP

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Jack Taylor / Reuters

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Фото: Jack Taylor / Reuters

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники встречают похоронный кортеж

Поклонники встречают похоронный кортеж

Фото: Ben Stansall / AFP

Автомобиль с телом музыканта

Автомобиль с телом музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

Фото: Jack Taylor / Reuters

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Alberto Pezzali / AP

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Фото: Alberto Pezzali / AP

Следующая фотография
1 / 19

Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме

Фото: Joe Giddens / PA / AP

Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники в ожидании траурного кортежа

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонница Оззи Осборна с цветами

Фото: Ioannis Alexopoulos / Anadolu / AFP

Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа

Фото: EPA / ADAM VAUGHAN / ТАСС

Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников

Фото: Ben Stansall / AFP

Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Jack Taylor / Reuters

Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети

Фото: Jack Taylor / Reuters

Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна

Фото: Leon Neal / Getty Images

Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники встречают похоронный кортеж

Фото: Ben Stansall / AFP

Автомобиль с телом музыканта

Фото: Jack Taylor / Reuters

После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей

Фото: Jack Taylor / Reuters

Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath

Фото: Alberto Pezzali / AP

Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания

Фото: Alberto Pezzali / AP

Смотреть

Новости компаний Все