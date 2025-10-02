Оззи Осборн за несколько месяцев до смерти боялся возвращаться в Британию

За несколько месяцев до своей смерти Оззи Осборн признался, что ему было «страшно» возвращаться в Британию. Об этом он сказал своей дочери Келли. Их беседа попала в документальный фильм BBC, который выйдет в эфир сегодня.

Оззи Осборн родился в Марстон-Грин и вырос в Бирмингеме, однако прожил в Лос-Анджелесе больше 20 лет. В 2022 году он вместе с женой Шерон решил вернуться в Британию.

Келли Осборн спросила отца, не терпится ли ему вернуться на родину. «Я бы не сказал, что я в восторге. Я бы сказал, что мне скорее страшно возвращаться… Я так привык быть здесь, но мне нужно вернуться. У меня там дом, и твоя мама сказала, что он прекрасен»,— сказал музыкант дочери. «Боже, папа, тебе там так понравится. Мне нужно собраться и поехать в аэропорт. Я буду скучать по тебе»,— сказала Келли и поцеловала его.

Бывшему солисту Black Sabbath диагностировали болезнь Паркинсона в 2019 году. Оззи Осборн умер 22 июля этого года. Церемония прощания с артистом состоялась 30 июля в его родном Бирмингеме. Музыканта похоронили 31 июля в его поместье в графстве Бакингемшир.

Кирилл Сарханянц