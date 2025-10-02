Факел статуи Свободы в Нью-Йорке могут погасить из-за шатдауна

Власти штата Нью-Йорк не смогут финансировать содержание статуи Свободы из-за приостановки работы правительства США. Из-за этого факел на монументе может погаснуть, сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

За содержание статуи Свободы отвечает Служба национальных парков США. Федеральные средства, выделенные на финансирование монумента, могут закончиться уже на следующей неделе.

«Мы не позволим (президенту США.— “Ъ”) Дональду Трампу и республиканцам погасить ценности, которые олицетворяет наша статуя Свободы»,— заявила губернатор (цитата по The New York Times).

Шатдаун наступил в США 1 октября из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной (военнослужащие, медики, пограничники), работают без зарплаты. По оценкам властей, шатдаун будет приводить к еженедельным потерям ВВП страны в размере около $15 млрд.

