Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Факел статуи Свободы в Нью-Йорке могут погасить из-за шатдауна

Власти штата Нью-Йорк не смогут финансировать содержание статуи Свободы из-за приостановки работы правительства США. Из-за этого факел на монументе может погаснуть, сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

За содержание статуи Свободы отвечает Служба национальных парков США. Федеральные средства, выделенные на финансирование монумента, могут закончиться уже на следующей неделе.

«Мы не позволим (президенту США.— “Ъ”) Дональду Трампу и республиканцам погасить ценности, которые олицетворяет наша статуя Свободы»,— заявила губернатор (цитата по The New York Times).

Шатдаун наступил в США 1 октября из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной (военнослужащие, медики, пограничники), работают без зарплаты. По оценкам властей, шатдаун будет приводить к еженедельным потерям ВВП страны в размере около $15 млрд.

Подробнее о последствиях приостановки правительства — в материале «Ъ» «Штатный шатдаун».

Фотогалерея

Как нью-йоркская статуя стала символом США

Предыдущая фотография
Статуя Свободы расположена в 3 км от южного берега Манхэттена на острове Свободы, который до 1956 года назывался Бедлоу и впоследствии был переименован в честь монумента

Статуя Свободы расположена в 3 км от южного берега Манхэттена на острове Свободы, который до 1956 года назывался Бедлоу и впоследствии был переименован в честь монумента

Фото: Reuters

Создатель статуи — французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди. Существует версия, что натурщицей была Изабелла Бойер, жена Исаака Зингера, создателя швейной машинки Zinger

Создатель статуи — французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди. Существует версия, что натурщицей была Изабелла Бойер, жена Исаака Зингера, создателя швейной машинки Zinger

Фото: AP / Musee Bartholdi

По договору американская сторона должна была построить пьедестал, а Франция — создать статую и установить ее на острове. Но денег на строительсво не хватало. Поэтому во Франции устраивались различные увеселительные мероприятия и лотереи, которые позволили собрать 2,25 млн франков. В США же организовывали художественные выставки, аукционы и боксерские бои

По договору американская сторона должна была построить пьедестал, а Франция — создать статую и установить ее на острове. Но денег на строительсво не хватало. Поэтому во Франции устраивались различные увеселительные мероприятия и лотереи, которые позволили собрать 2,25 млн франков. В США же организовывали художественные выставки, аукционы и боксерские бои

Фото: AP / Agence Papyrus

Высота головы статуи от макушки до подбородка составляет 5,26 м

Высота головы статуи от макушки до подбородка составляет 5,26 м

Фото: AP

Работа над монументом завершилась французами в июле 1884 года. Статую доставили в нью-йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата «Изере». Для этого ее разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков

Работа над монументом завершилась французами в июле 1884 года. Статую доставили в нью-йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата «Изере». Для этого ее разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков

Фото: AP / Tom Fitzsimmons

Для того, чтобы собрать средства на строительство пьедестала, Джозеф Пулитцер в своей газете World организовал сбор средств. Возведение монумента завершилось 22 апреля 1886 года

Для того, чтобы собрать средства на строительство пьедестала, Джозеф Пулитцер в своей газете World организовал сбор средств. Возведение монумента завершилось 22 апреля 1886 года

Фото: AP / Agence Papyrus

28 октября 1886 года состоялось торжественное открытие статуи Свободы, на котором выступил президент США Гровер Кливленд

28 октября 1886 года состоялось торжественное открытие статуи Свободы, на котором выступил президент США Гровер Кливленд

Фото: AP / Pictures, Inc.

Статуя Свободы — излюбленная достопримечательность кинематографистов. Так, например, в фильме «День катастрофы 2: Конец света» скульптуру сначала накрывает цунами, а затем сносит ураганом

Статуя Свободы — излюбленная достопримечательность кинематографистов. Так, например, в фильме «День катастрофы 2: Конец света» скульптуру сначала накрывает цунами, а затем сносит ураганом

Фото: Reuters

Двухметровая копия статуи Свободы в Гонконге была создана протестующими к годовщине подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1989 года

Двухметровая копия статуи Свободы в Гонконге была создана протестующими к годовщине подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1989 года

Фото: Reuters

Еще одна японская статуя Свободы расположена в городе Исиномаки, префектура Мияги

Еще одна японская статуя Свободы расположена в городе Исиномаки, префектура Мияги

Фото: Reuters

Статуя и остров были закрыты с 11 сентября 2001 по 3 августа 2004 года после террористической атаки 11 сентября. 4 августа 2004 памятник открыли, но сама статуя, включая корону, оставалась закрытой

Статуя и остров были закрыты с 11 сентября 2001 по 3 августа 2004 года после террористической атаки 11 сентября. 4 августа 2004 памятник открыли, но сама статуя, включая корону, оставалась закрытой

Фото: Reuters

В 1984 году было принято решение о реставрации статуи. Тогда же она была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В 1984 году было принято решение о реставрации статуи. Тогда же она была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Reuters

4 июля 2004 года к 100-летию со дня смерти создателя статуи Фредерика Огюста Бартольди в его родном городе Кольмаре на востоке Франции была установлена уменьшенная 12-метровая копия знаменитой статуи Свободы

4 июля 2004 года к 100-летию со дня смерти создателя статуи Фредерика Огюста Бартольди в его родном городе Кольмаре на востоке Франции была установлена уменьшенная 12-метровая копия знаменитой статуи Свободы

Фото: Reuters

Образ статуи часто используется в искусстве и даже видеоиграх. Например, в серии игр Command &amp; Conquer: Red Alert статую уничтожают при каждом советском вторжение. В третьей части сюжетная линия СССР заканчивается видом строящейся статуи Ленина на месте статуи Свободы

Образ статуи часто используется в искусстве и даже видеоиграх. Например, в серии игр Command & Conquer: Red Alert статую уничтожают при каждом советском вторжение. В третьей части сюжетная линия СССР заканчивается видом строящейся статуи Ленина на месте статуи Свободы

Фото: Reuters

Больше всего копий статуи Свободы можно обнаружить во Франции&lt;br> На фото: статуя Свободы у здания вокзала в городе Перпиньян на юге Франции

Больше всего копий статуи Свободы можно обнаружить во Франции
На фото: статуя Свободы у здания вокзала в городе Перпиньян на юге Франции

Фото: Reuters

4 августа 2004 года остров открыли для посещений, но сама статуя, включая корону, остается закрытой

4 августа 2004 года остров открыли для посещений, но сама статуя, включая корону, остается закрытой

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 16

Статуя Свободы расположена в 3 км от южного берега Манхэттена на острове Свободы, который до 1956 года назывался Бедлоу и впоследствии был переименован в честь монумента

Фото: Reuters

Создатель статуи — французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди. Существует версия, что натурщицей была Изабелла Бойер, жена Исаака Зингера, создателя швейной машинки Zinger

Фото: AP / Musee Bartholdi

По договору американская сторона должна была построить пьедестал, а Франция — создать статую и установить ее на острове. Но денег на строительсво не хватало. Поэтому во Франции устраивались различные увеселительные мероприятия и лотереи, которые позволили собрать 2,25 млн франков. В США же организовывали художественные выставки, аукционы и боксерские бои

Фото: AP / Agence Papyrus

Высота головы статуи от макушки до подбородка составляет 5,26 м

Фото: AP

Работа над монументом завершилась французами в июле 1884 года. Статую доставили в нью-йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата «Изере». Для этого ее разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков

Фото: AP / Tom Fitzsimmons

Для того, чтобы собрать средства на строительство пьедестала, Джозеф Пулитцер в своей газете World организовал сбор средств. Возведение монумента завершилось 22 апреля 1886 года

Фото: AP / Agence Papyrus

28 октября 1886 года состоялось торжественное открытие статуи Свободы, на котором выступил президент США Гровер Кливленд

Фото: AP / Pictures, Inc.

Статуя Свободы — излюбленная достопримечательность кинематографистов. Так, например, в фильме «День катастрофы 2: Конец света» скульптуру сначала накрывает цунами, а затем сносит ураганом

Фото: Reuters

Двухметровая копия статуи Свободы в Гонконге была создана протестующими к годовщине подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1989 года

Фото: Reuters

Еще одна японская статуя Свободы расположена в городе Исиномаки, префектура Мияги

Фото: Reuters

Статуя и остров были закрыты с 11 сентября 2001 по 3 августа 2004 года после террористической атаки 11 сентября. 4 августа 2004 памятник открыли, но сама статуя, включая корону, оставалась закрытой

Фото: Reuters

В 1984 году было принято решение о реставрации статуи. Тогда же она была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Reuters

4 июля 2004 года к 100-летию со дня смерти создателя статуи Фредерика Огюста Бартольди в его родном городе Кольмаре на востоке Франции была установлена уменьшенная 12-метровая копия знаменитой статуи Свободы

Фото: Reuters

Образ статуи часто используется в искусстве и даже видеоиграх. Например, в серии игр Command & Conquer: Red Alert статую уничтожают при каждом советском вторжение. В третьей части сюжетная линия СССР заканчивается видом строящейся статуи Ленина на месте статуи Свободы

Фото: Reuters

Больше всего копий статуи Свободы можно обнаружить во Франции
На фото: статуя Свободы у здания вокзала в городе Перпиньян на юге Франции

Фото: Reuters

4 августа 2004 года остров открыли для посещений, но сама статуя, включая корону, остается закрытой

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все