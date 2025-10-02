Politico: ВВП США может терять по $15 млрд в неделю из-за шатдауна

Администрация США считает, что шатдаун будет приводить к еженедельным потерям ВВП страны в размере около $15 млрд. Эти оценки Белый дом намерен направить законодателям-республиканцам, сообщает Politico.

По расчетам экономических советников президента США Дональда Трампа, если приостановка работы продлится месяц, безработица может увеличиться на 43 тыс. человек, а потребительские расходы сократятся на $30 млрд. При этом данные оценки не учитывают, что около 1,9 млн федеральных служащих будут отправлены в отпуск или будут работать без оплаты.

Федеральное правительство частично приостановило работу 1 октября из-за того, что в Конгрессе США не смогли договориться о расходовании бюджета. Республиканская и Демократическая партии обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна в политических целях.