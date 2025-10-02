Во дворе ярославской усадьбы обнаружили гребень Х–ХIII веков

В Ярославле в ходе раскопок во дворе усадьбы купцов Матвеевских в Советском переулке археологи нашли костяной двусторонний гребень. Об этом сообщили в пресс-службе Демидовского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал ЯрГУ им. П.Г. Демидова Фото: Официальный канал ЯрГУ им. П.Г. Демидова

По классификации найденный гребень с частым и редким зубом трапециевидной формы без орнамента датируется довольно широким периодом — с конца Х до начала ХIII века. Такие гребни встречались в слоях всех древнерусских городов. Этот предмет быта обычно делали из плотного рога лося, реже — из моржового клыка.

Напомним, что раскопки этой исторической территории ведутся Ярославской археологической экспедицией под руководством Владимира Праздникова поэтапно с 2022 года. Археологи уже обнаружили там свыше 100 артефактов. Подробнее о находках в материале «Ъ-Ярославль» — «Лютый зверь, дворянская печать и курительные трубки».

Алла Чижова