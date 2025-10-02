Дело — табак

Краснодарский предприниматель оспаривает запрет мэрии на торговлю табачными изделиями через нестационарные торговые объекты. В судебном процессе его поддерживает региональный бизнес-омбудсмен, по мнению которого решение властей незаконно и ущемляет предпринимательские права. Власти Краснодара настаивают, что следуют букве закона. В Ассоциации малоформатной торговли полагают, что конфликт возник из-за противоречия в законодательстве. В «Опоре России» видят в ситуации лоббирование интересов сетевых магазинов.

Краснодарский бизнесмен Игорь Вивчарь и уполномоченный по правам предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик обжалуют в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа решения нижестоящих судов в рамках спора с администрацией кубанской столицы.

Как следует из материалов дела, сотрудники управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара провели проверку исполнения заключенного с Игорем Вивчарем договора на право размещения мелкорозничного нестационарного торгового объекта площадью 17 кв. м на ул. Лузана, 12. В ходе проверки было установлено, что предприниматель осуществляет в нем продажу табачных изделий, что стало поводом для одностороннего расторжения договора.

Власти обосновали свое решение тем, что, согласно закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией может вестись только в стационарных торговых объектах — магазинах и павильонах.

Игорь Вивчарь настаивает, что его нестационарный торговый объект по своей конструкции представляет павильон (строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест), следовательно, в силу закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, торговать там табачной продукцией можно. Он указывает, что в настоящее время отсутствует запрет на реализацию табачной и никотиносодержащей продукции в НТО павильонного типа, и просит признать незаконным и отменить уведомление администрации об одностороннем расторжении договора, а сам договор признать действующим.

Аналогичную правовую позицию в этом процессе занял кубанский бизнес-омбудсмен, поддержавший предпринимателя в споре с городскими властями.

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК), а вслед за ним и Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (15ААС) приняли сторону администрации. Суды пришли к выводу, что закон разрешает реализацию табачной продукции только через стационарные торговые объекты, к которым отнесены магазины и павильоны, и исключает торговлю ей через нестационарную торговую сеть. АСКК и 15ААС ссылаются на ранее обозначенную позицию Верховного суда РФ. И хотя закон в общем закрепляет право хозяйствующих субъектов самостоятельно определять порядок и условия ведения торговли, в том числе ассортимент продаваемых товаров, все же он предусматривает, что из этого общего правила могут быть исключения, установленные специальными нормами.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов рассказал «Ъ-Кубань», что в данном случае формально имеет место правовая коллизия. Краснодарский край, по его словам, нашел некий правовой маршрут, по которому двигается. По этому же пути идут Пермь и Иркутск, еще несколько регионов.

«Но дело в том, что павильоны, как один из видов торговых объектов, обычно и являются нестационарными, потому что капитальные объекты оформляют уже как магазины. Если стационарные павильоны и существуют, то не думаю, что по России вы два десятка таких наберете. По сути, мы в ассоциации считаем, что привязка павильона к идее стационарности является некорректной»,— говорит эксперт. В подтверждение позиции ассоциации он ссылается на позицию Минпромторга о недопустимости сокращения легальной малоформатной розницы и ограничений для нестационарных торговых объектов.

«Даже из стенограммы обсуждения законопроекта о защите здоровья населения следует, что федеральный законодатель, определяя разрешенные торговые объекты для реализации табачной продукции, стремился не к запрету розничной продажи такой продукции через нестационарную торговлю. Речь шла об исключении возможности ее продавать через нестационарные торговые объекты, не имеющие торгового зала, в присутствии окружающих»,— подчеркивает Владлен Максимов.

Председатель Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Даниэль Башмаков также не видит оснований для подобных запретов и не понимает, почему торговля табачными изделиями через нестационарные павильоны будет более вредоносной для здоровья населения, чем их продажа через стационарные магазины, часто расположенные в жилых домах. «Но то, что нестационарные павильоны создают конкуренцию для стационарных магазинов, я могу представить, и по крайней мере выглядит ситуация очень похожей на лоббирование интересов "стационарщиков" и крупных сетевых магазинов»,— говорит он.

Михаил Волкодав