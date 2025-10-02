Хинштейн рассказал об очередях за бензином в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн направил срочное обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для контроля цен на бензин. Он рассказал, что в регионах образовались очереди на АЗС. Господин Хинштейн заверил, что держит вопрос на личном контроле.

Врио председателя правительства области Александр Чепик по поручению губернатора сегодня поедет на заправки, чтобы оценить ситуацию. Со слов Александра Хинштейна, на заправках «Роснефти» нет ограничений по литражу, сеть также увеличила поставки топлива. У других сетей «есть некоторые сложности с обеспечением», они ждут поступления дополнительных объемов топлива.

Губернатор призвал местных жителей не создавать ажиотаж. «Рассчитываю на сознательность людей — искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Еще вчера губернатор говорил, что в Курской области имеется необходимый запас нефтепродуктов, и сети АЗС «обеспечены ими в полном объеме». С 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов, подсчитали в «ОМТ-Консалт». Нехватку бензина в стране участники рынка оценивают в 20% от обычного уровня поставок.

