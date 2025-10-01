Хинштейн: в Курской области нет дефицита бензина

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал жалобы жителей в соцсетях на нехватку бензина на некоторых автозаправках региона. По словам главы региона, ситуация находится под его личным контролем.

Александр Хинштейн поручил профильным ведомствам оперативно разобраться с проблемой и заверил, что все необходимые меры будут приняты. Кроме того, Курское УФАС следит за ценами на топливо, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости.

Глава региона подчеркнул, что в Курской области имеется достаточный запас нефтепродуктов, и все сети АЗС обеспечены топливом в полном объеме, поставки продолжаются в штатном режиме. По его мнению, определенные перебои могут возникать из-за искусственного ажиотажа, когда жители пытаются запастись бензином впрок, что создает напряженность на рынке.

«Очень прошу жителей не поддаваться волнениям! Определенный дефицит может создаваться из-за искусственного ажиотажа: многие беспокоятся и пытаются впрок запастись топливом. Информацию довели коллегам в Министерство энергетики РФ. О ситуации будем информировать»,— написал Александр Хинштейн.

