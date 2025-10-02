В Апшеронске возбуждено уголовное дело из-за падения ребенка в яму

Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с падением ребенка в яму. Мальчик провел в ней всю ночь, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Вечером 1 октября 11-летний мальчик возвращался с тренировки домой и по пути провалился в яму, которая не была огорожена. Утром ребенка обнаружили прохожие, которые вызвали спасателей.

По предварительной информации, жизни и здоровью школьника сейчас ничего не угрожает. Он находится в больнице.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и проводят осмотр места происшествия. Ведется допрос очевидцев. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

Алина Зорина