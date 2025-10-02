В Апшеронске школьник упал в неогороженную яму и провел там всю ночь

В Апшеронске 11-летний школьник упал в неогороженную яму и провел там всю ночь, после чего попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

2 октября около 10:00 в полицию Апшеронского района поступило сообщение из центральной районной больницы о госпитализации ребенка. Как установили правоохранители, мальчик возвращался с тренировки 1 октября, когда упал в яму без ограждения.

Мать пострадавшего находится в больнице вместе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина