На поддержку АПК Кубани направят почти 16 млрд рублей в 2025 году

Финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2025 году составит 15,8 млрд руб., из которых 5,4 млрд руб. выделено на поддержку и развитие растениеводства. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Краевая господдержка позволяет хозяйствам модернизировать производство, обновлять парк сельхозтехники, закупать удобрения и горюче-смазочные материалы. Также мера способствует сохранению экономической устойчивости..

В регионе уже начат сев озимых зерновых под урожай 2026 года на площади 1,8 млн га, из которых более 1,6 млн га отведено под пшеницу. Сев ведется с участием 32,5 тыс. единиц сельхозтехники, работы планируют завершить до конца октября. В северных районах Кубани, пострадавших от засухи, аграрии работают под научным сопровождением для снижения рисков.

По итогам уборки 2025 года аграриям удалось собрать 9,3 млн т озимых зерновых, в том числе более 7,8 млн т пшеницы. Власти края планируют до 2030 года ввести более 13 тыс. га новых орошаемых земель на общей площади свыше 192 тыс. га.

С 2018 года введено в эксплуатацию около 24 тыс. га мелиорируемых земель, из которых 1,6 тыс. га — в 2024 году. Развитие мелиоративного комплекса министр сельского хозяйства Федор Дерека назвал важным для продовольственной безопасности региона.

Анна Гречко