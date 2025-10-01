Новак рассказал, как власти борются с дефицитом топлива в регионах

Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на внутреннем рынке топлива контролируемой. Он сказал, что проблемы с горючим в отдельных регионах России, «в принципе», решаются в «ручном режиме». Вице-премьер добавил, что сейчас власти рассматривают возможность использования различных химических элементов и присадок, чтобы повысить объем выпуска бензина и дизельного топлива.

«Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы и обеспечиваем наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов»,— сказал господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

За два последних месяца число автозаправок, торгующих бензином в России, сократилось на 360, или на 2,6%. Наиболее остро проблема дефицита ощущается на юге страны. Участники рынка заявляют, что у независимых продавцов исчерпываются запасы топлива, но они рассчитывают, что ситуация стабилизируется к ноябрю. В конце сентября правительство России продлило действие запрета на экспорт бензина для всех участников — он будет действовать до 31 декабря.

