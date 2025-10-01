Топливный союз предупредил об угрозе закрытия части АЗС из-за нерентабельности

Рентабельность автозаправок по бензину в России сейчас отрицательная, заявил Российский топливный союз (РТС). По его данным, несколько независимых АЗС уже вынуждены закрыться. Эти данные РТС привел в письме вице-премьеру Александру Новаку, отправленном 30 сентября, сообщает «Интерфакс».

РТС объясняет, что из-за снижения производства и сокращения биржевых продаж бензинов выросли оптовые цены, которые сравнялись с розничными, а в некоторых регионах даже превысили. Кроме того, повсеместно происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина — они могут расти до полутора-двух месяцев. «Эти факторы приводят к вымыванию оборотного капитала и росту кредитной нагрузки»,— написал РТС.

Союз отмечает, что в некоторых регионах уже фиксируют продолжительные перебои с поставками бензинов. Если не исправить ситуацию, то независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, грозит закрытие, уверены в РТС. Уже принятые меры, в том числе запрет экспорта бензинов, ситуацию практически не поменяли, считает союз.

РТС выдвинул несколько предложений:

полностью выполнить рекомендации Минэнерго по объемам мелкооптовых и биржевых продаж, а также срокам и объемам отгрузки по биржевым сделкам;

при таргетировании роста розничных цен на моторное топливо вместо индекса потребительских цен использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузок;

рассмотреть временный запрет экспорта дизельного топлива для производителей с его реализацией до наступления холодов.

С 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов, подсчитали в «ОМТ-Консалт». Крым на этой неделе первым из российских регионов пошел на введение фиксированных цен на бензин и установку ограничений на продажу. Нехватку бензина в стране участники рынка оценивают в 20% от обычного уровня поставок.

