Налоговая требует признать краснодарское МОАО «Седин» банкротом

В отношении международного открытого акционерного общества «Седин» введена процедура наблюдения. Соответствующее определение вынес Арбитражный суд Краснодарского края. С иском о признании общества банкротом обратилась Федеральная налоговая служба России в лице ИФНС России №3 по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным истца, за МОАО «Седин» числится задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 2,3 млн руб., задолженность по уплате обязательных платежей в размере 1,7 млн руб. и 1,2 млн руб. штрафных санкций.

Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения состоится 19 февраля 2026 года. Временным управляющим МОАО «Седин» назначен Рустем Кильдияров.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МОАО «Седин» зарегистрировано в 1990 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. У предприятия 15 дочерних компаний, гендиректор — Евгений Калмазов. Выручка за 2024 год составила 106 тыс. руб., убыток — 5,4 млн руб.

В девяностые годы МОАО «Седин» и еще 20 юрлиц стали собственником имущества Станкостроительного завода в Краснодаре (завод им. Седина).

В 2023 году по требованию Генпрокуратуры РФ имущество МОАО «Седин» — литейный цех и земельный участок на улице Захарова в Краснодаре — было обращено в пользу государства. Согласно решению суда, аренда и выкуп имущества госпредприятия нарушают публичные интересы в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сейчас на территории бывшего советского завода работает одно станкостроительное предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС).

Наталья Решетняк