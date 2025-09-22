КНДР приоткрыла форточку возможностей

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал понять, что не против возобновить диалог с США, но лишь в случае отказа Вашингтона от «абсурдной одержимости» требованием денуклеаризации. Примечательно, что и в Южной Корее, чей президент Ли Чжэ Мён взял курс на нормализацию отношений с Пхеньяном, заговорили о том, что более реальной альтернативой полной денуклеаризации Севера могла бы стать заморозка дальнейшего развития его ядерных программ. В США пока не успели отреагировать на слова Ким Чен Ына, но в недалеком прошлом президент США Дональд Трамп не раз выказывал готовность вновь встретиться со своим северокорейским визави.

Фото: KCNA / Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын

Еще весной нынешнего года ряд американских СМИ, включая портал Axios, заговорил со ссылкой на источники, что администрация Трампа обсуждает варианты возобновления диалога с КНДР. Сам Трамп, в первый срок трижды встречавшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, это не подтверждал, но неизменно высказывался в том духе, что он не прочь повидаться с Кимом снова. «В какой-то момент мы с ним встретимся, и я с нетерпением жду возможности с ним увидеться»,— говорил глава Белого дома в конце августа.

Но встречных реверансов из Пхеньяна не следовало. Скорее, наоборот. Еще в середине августа заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чен (она же — сестра Ким Чен Ына) решительно заявила, что КНДР «не о чем разговаривать» с США.

Однако сейчас эти настроения несколько поменялись. Как сообщило 22 сентября официальное информагентство КНДР ЦТАК, Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла избегать возобновления диалога с Вашингтоном.

«Лично я до сих пор храню теплые воспоминания о президенте США Трампе»,— процитировало агентство слова северокорейского лидера на выступлении в Верховном народном собрании днем ранее.

Впрочем, Ким Чен Ын сделал весомую оговорку. «Если Соединенные Штаты откажутся от абсурдной одержимости нашей денуклеаризацией, примут реальность и захотят подлинного мирного сосуществования, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами»,— обозначил он предусловия.

Почему Пхеньян никогда не расстанется со своим ядерным арсеналом, Ким Чен Ын также доходчиво пояснил. «Мир уже прекрасно знает, что делают Соединенные Штаты, когда заставляют страну отказаться от ядерного оружия и разоружиться. Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия!» — не то пообещал, не то пригрозил он, назвав национальную ядерную программу «вопросом выживания».

Примечательно, что практически одновременно с выступлением главы КНДР на тему ядерной программы Севера и гипотетической сделки Пхеньяна и Вашингтона высказался и южнокорейский президент Ли Чжэ Мён. В обнародованном 21 сентября интервью ВВС он дал понять, что примет договоренность между США и КНДР, которая обяжет Пхеньян лишь прекратить производство ядерного оружия, а не уничтожить весь свой арсенал.

По его словам, заморозка северокорейской ядерной программы в качестве «временной чрезвычайной меры» будет куда более реальной альтернативой полной денуклеаризации. «Вопрос в том, будем ли мы продолжать бесплодные попытки достичь конечной цели (денуклеаризации.— “Ъ”), или поставим перед собой более реалистичные цели и достигнем некоторых из них»,— отметил президент Ли, добавив, что ежегодно в соседней стране производятся дополнительно 15–20 единиц ядерного оружия.

По оценкам экспертов Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), уже на начало 2024 года у КНДР имелось около 50 ядерных боеголовок, и Пхеньян был способен произвести достаточно расщепляющегося материала, чтобы изготовить до 90 новых боеголовок.

Напомним, став президентом Республики Корея в июне нынешнего года, Ли Чжэ Мён с самого начала взял курс на нормализацию отношений с Пхеньяном.

И предпринял ряд небольших символических шагов навстречу соседям: распорядился прекратить запуск через границу воздушных шаров с пропагандистскими листовками и остановить трансляции через громкоговорители на границе с Северной Кореей. А кроме того, прекрасно осознавая, что роль первой скрипки в северокорейском урегулировании принадлежит не Сеулу, а Вашингтону, господин Ли решил заново «завербовать» в миротворцы Дональда Трампа. На встрече с ним в Белом доме 25 августа он сделал комплимент личным отношениям, которые президент США установил с лидером КНДР, попросил Трампа посодействовать установлению мира между Севером и Югом и даже выразил надежду (мало реалистичную, впрочем), что на саммите АТЭС, который Южная Корея принимает в конце октября, глава Белого дома сможет повидаться с Ким Чен Ыном.

В последнее время Ли Чжэ Мён не раз признавал и то, что санкции против КНДР не работают, ничуть не мешая Пхеньяну совершенствовать свой арсенал оружия массового уничтожения. «Реальность такова, что предыдущий подход, основанный на санкциях и давлении, не решил проблему, а, наоборот, усугубил ее»,— отметил южнокорейский лидер, в частности, в воскресном интервью ВВС.

Признание того, что санкции не работают, пожалуй, стало единственным, в чем сошлись Сеул и Пхеньян. Как указал в тот же день Ким Чен Ын, многолетние санкции против страны стали «опытом обучения» и сделали государство лишь сильнее и устойчивее. А потому «никогда-никогда не будет никаких переговоров с врагами об обмене какими-либо вещами из-за какой-то навязчивой идеи отмены санкций», решительно пообещал глава КНДР.

Наталия Портякова