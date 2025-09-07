CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в октябре в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп и его советники тайно готовятся к поездке в Южную Корею на саммит министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), пишет CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, администрация президента США обсуждает возможность проведения переговоров между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита. Детали возможной встречи пока не определены.

Источники CNN также не исключают, что президент США во время визита в Южную Корею может встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, но пока неизвестно, придет ли тот на саммит. Основной целью поездки Белом доме определили развитие экономического сотрудничества.

Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском городе Кенджу 31 октября и 1 ноября.