Газпромбанк и РНФ сосредоточатся на развитии нейротехнологий и микроэлектроники в медицине

На форуме «Микроэлектроника-2025» Газпромбанк и Российский научный фонд (РНФ) подписали соглашение о создании совместной программы финансирования прорывных проектов в области нейротехнологий и микроэлектроники для медицины.

Генеральный директор РНФ Владимир Беспалов и заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс на подписании соглашения

Фото: АО «Газпромбанк»

Документ даст старт совместной программе по финансированию перспективных исследований в области нейротехнологий и микроэлектроники для медицинских применений. Цель программы — поддержка научных коллективов, работающих над созданием инновационных систем для восстановления функций пациентов с ампутацией конечностей и лечения заболеваний нервной системы.

Объем финансирования составит 510 млн руб. Эти средства будут направлены на проведение как поисковых, так и прикладных научных исследований. Стороны планируют финансировать проект на паритетной основе: по 50% каждая.

«Газпромбанк уделяет особое внимание поддержке проектов, направленных на достижение технологического суверенитета России и повышение благополучия граждан. Инвестиции в нейротехнологии и микроэлектронику для медицины — это не только вклад в науку, но и реальная помощь конкретным людям. Мы уверены, что совместная программа с РНФ даст мощный импульс развитию этого критически важного направления»,— прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Реализация программы обеспечит тесное взаимодействие между учеными-грантополучателями и квалифицированными заказчиками, которые определяют актуальные темы для исследований. Такой формат сотрудничества позволит эффективно направлять средства на решение наиболее актуальных научно-технологических задач.

«Подписание этого соглашения — важный шаг в развитии партнерства между наукой и бизнесом. Объединение ресурсов РНФ и Газпромбанка позволит сконцентрироваться на решении сложнейших задач в области медицинской реабилитации. Мы ожидаем, что поддержанные проекты приведут к созданию прорывных технологий, которые значительно улучшат качество жизни людей»,— отметил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов.

Инициатива станет примером успешного партнерства, где экспертиза и возможности Фонда для поддержки научных проектов объединятся с ресурсами и практическими запросами частного бизнеса. Ожидается, что запуск конкурса по новой программе будет объявлен РНФ до конца 2025 года.