Власти США лозунгом «Америка для американцев» призвали бороться с нелегалами

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало изгнать из страны нелегальных мигрантов. Ведомство опубликовало в соцсети X постер со словами «Америка для американцев».

Пост МВБ сопровождается плакатом, на котором Дядя Сэм призывает американцев вступить в ряды иммиграционной полиции. «Все преступные мигранты-нелегалы должны быть изгнаны. Америка для американцев»,— написало министерство.

В конце августа стало известно о планах Госдепа проверить данные более 55 млн иностранцев, имеющих действующие визы США. Цель проверки — выявление возможных нарушителей американских законов. Вместе с проверками соцсетей иностранцев на «антиамериканизм», которые проводят власти США, это может привести к росту числа депортаций среди групп, которые оставались по большей части вне поля зрения миграционных служб.

