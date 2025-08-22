Кто не спрятался, Трамп не виноват

Президент США Дональд Трамп сделал еще шаг к реализации своего обещания по зачистке страны от нелегалов. На этой неделе стало известно о планах Госдепартамента США проверить данные более 55 млн иностранцев, имеющих действующие американские визы, с целью выявления возможных нарушителей американских законов. Вкупе с проверками соцсетей иностранцев на «антиамериканизм», которые на днях анонсировали власти США, это может привести к росту числа депортаций среди групп, которые раньше оставались по большей части вне поля зрения миграционных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знак «Дорога закрыта» возле строящегося в Техасе центра содержания нелегальных мигрантов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Знак «Дорога закрыта» возле строящегося в Техасе центра содержания нелегальных мигрантов

Более 55 млн обладателей американских виз оказались под прицелом национальных служб безопасности. Отныне на основе закрытых и открытых данных их начнут проверять на соответствие требованиям для въезда или пребывания в Соединенных Штатах. Об этом сообщило 21 августа агентство Associated Press (AP), ссылаясь на ответ Госдепартамента США на запрос о мерах, которые администрация Дональда Трампа принимает в отношении мигрантов.

«В рамках наших проверок мы изучаем всю доступную информацию, включая данные правоохранительных органов и миграционных служб, а также любую другую информацию, которая потенциально может служить основанием для отзыва уже выданной визы»,— заявили в Госдепе. Поводом для лишения права на въезд или пребывание в стране может стать любое нарушение — от просроченной визы до связи с организациями, которые в США признаны террористическими.

И если доказательства нарушения какого-либо закона будут найдены, то визу аннулируют, а ее владельца, если он находится в Соединенных Штатах, депортируют.

Эти планы стали последним по времени ударом по положению иностранцев в Штатах, подтвердив решимость Дональда Трампа, сделавшего борьбу с миграцией чуть ли не главным направлением внутренней политики, идти до конца.

Всего за два дня до этого Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала новую версию руководства для сотрудников, занимающихся рассмотрением заявок кандидатов на въезд в страну. Согласно новым правилам, соискателей виз и гражданства теперь будут проверять на «антиамериканские взгляды», в том числе посредством анализа их соцсетей.

«Преимущества Америки не должны предоставляться тем, кто презирает страну и пропагандирует антиамериканскую идеологию»,— прокомментировал решение властей представитель USCIS Мэтью Трагессер, напомнив, что миграционные льготы, в том числе право жить и работать в США, по-прежнему носят статус «привилегии, а не права».

Обновленное руководство также предполагает проверки соискателей на американскую визу на антисемитизм.

Это нововведение выдержано в духе принятых ранее решений вашингтонской администрации в отношении обучающихся в США иностранных студентов. В июне, после серии пропалестинских акций в студенческих кругах, Госдепартамент потребовал проверять претендентов на места в американских университетах на благонадежность, отслеживая их активность в соцсетях.

Впрочем, большая часть из обозначенных 55 млн человек, скорее всего, останется вне внимания властей, поскольку находится за пределами страны, предположила в беседе с AP замруководителя программы иммиграционной политики США в Институте миграционной политики Джулия Джэлетт. На территории Штатов в настоящее время находится лишь около трети всех обладателей американских виз. И, по мнению госпожи Джэлетт, власти вряд ли станут расходовать ресурсы на доскональную проверку людей, которые, возможно, никогда не доедут до США даже при наличии визы.

В прошлом году в США насчитывалось 12,8 млн владельцев грин-карт, еще у 3,6 млн человек были временные визы, свидетельствуют данные Министерства внутренней безопасности.

За первые полгода нахождения Дональда Трампа у власти его администрация успела поставить аресты и задержания нелегалов на поток, сосредоточив сейчас свои силы на депортации. По данным The New York Times, к началу августа число депортаций в США достигло беспрецедентных показателей со времен администрации Барака Обамы — почти по 1,5 тыс. человек в день. В общей же сложности Служба иммиграционного и таможенного контроля США депортировала с момента прихода в Белый дом Трампа по меньшей мере 180 тыс. человек.

И почти наверняка темпы высылки нежеланных гостей Америки продолжат расти. Но добиться высылки 1 млн человек в год, на что, как сообщала The Washington Post, рассчитывал Дональд Трамп в начале срока, американским службам вряд ли будет под силу: при сохранении нынешних темпов количество депортаций к концу года не дотянет и до планки в полмиллиона.

Анастасия Домбицкая