Экс-генерала Попова этапировали из Тамбова в колонию в Подмосковье

Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова перевели из следственного изолятора Тамбова в колонию общего режима в Коломне, сообщил ТАСС. Он будет отбывать свой срок там, сообщили агентству в правоохранительных органах.

Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева признали виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб., которые были выделены на строительство оборонительных сооружений. Генерала лишили воинского звания приговорили к пяти годам колонии. Попов рассчитывает вернуться в зону боевых действий, но, как в августе заявил его адвокат Сергей Буйновский, он хочет уйти на СВО только в качестве военачальника.

