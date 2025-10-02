Израиль депортирует задержанных активистов «Флотилии свободы»

Задержанные израильскими военнослужащими участники гуманитарной миссии «Флотилия свободы» направляются в Израиль. Оттуда их депортируют в Европу, сообщила пресс-служба МИД Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шведская активистка Грета Тунберг

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters Шведская активистка Грета Тунберг

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

В ведомстве заверили, что все задержанные «на своих яхтах безопасно и мирно направляются в Израиль». «Пассажиры в безопасности и здоровы»,— указано в пресс-релизе министерства в соцсети X. МИД также приложил два фото, на одном из которых — шведская активистка Грета Тунберг.

«Флотилия свободы» включает около 40 судов. Она везет к берегам Газы гуманитарную помощь. Эта инициатива стала крупнейшей по масштабу из всех гуманитарных миссий, направленных к Газе за всю историю. Пропалестинские активисты вышли из Барселоны в направлении сектора Газа 1 сентября. Израиль за эту инициативу грозил поместить госпожу Тунберг в тюрьму для террористов.

Подробности — в материале «Ъ» «"Флотилия стойкости" получила подкрепление».