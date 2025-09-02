Грета Тунберг со второй попытки отправилась в Газу по морю

Вечером в понедельник, 1 сентября, суда «Флотилии свободы» с 350 пропалестинскими активистами, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, вышли из Барселоны в направлении сектора Газа. Как сообщает BBC, это вторая попытка активистов за последние два дня. В воскресенье они были вынуждены вернуться обратно из-за плохих погодных условий.

В составе флотилии около 20 судов, которые, по словам активистов, везут продукты питания и лекарства для жителей сектора Газа. Планируется, что на полпути к ней присоединится еще одна группа судов, которая выйдет 4 сентября из Туниса.

Между тем Израиль ранее уже пригрозил поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов в Израиле и конфисковать суда «Флотилии свободы». Власти Израиля квалифицируют действия активистов как помощь группировке «Хамас». Предпринятая в июне этого года попытка активистов с Гретой Тунберг на судне Madleen добраться до сектора Газа была сорвана израильскими военными. Они высадились на судно, доставили его в Израиль, после чего депортировали активистов.

Алена Миклашевская