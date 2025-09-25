«Флотилия стойкости» получила подкрепление

Италия и Испания направили военные корабли для обеспечения безопасности «Флотилии стойкости» — каравана из более 50 иностранных судов, двигающегося на прорыв блокады сектора Газа. 25 сентября Рим проинформировал, что отправляет на охрану активистов, стремящихся доставить гуманитарную помощь палестинцам, второй по счету фрегат. В этот же день к инициативе присоединился Мадрид. Израиль назвал морской поход «вторжением в зону боевых действий и нарушением законной морской блокады» Газы. Он пообещал не допустить приближения каравана, который уже подвергался налету израильских дронов, сбросивших свето-шумовые гранаты и использовавших средства глушения связи.

Патрульное судно ВМС Испании «Фурор» (P-46), которое Мадрид выделил для сопровождения «Флотилии стойкости»

Фото: Spanish Navy Press Office / Reuters, Spanish Navy Press Office / Handout / Reuters Патрульное судно ВМС Испании «Фурор» (P-46), которое Мадрид выделил для сопровождения «Флотилии стойкости»

Фото: Spanish Navy Press Office / Reuters, Spanish Navy Press Office / Handout / Reuters

25 сентября, когда «Флотилия стойкости» находилась у берегов Греции, министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что его страна направляет второй по счету фрегат для обеспечения безопасности активистов, планирующих доставить гуманитарные грузы жителям Газы. Он подчеркнул, что отправка военных кораблей необходима, чтобы обезопасить граждан Италии, участвующих в пропалестинской акции. «Это не акт войны, это не провокация — это акт гуманизма, который является долгом государства по отношению к своим гражданам»,— подчеркнул глава военного ведомства, отчитываясь перед депутатами. В то же время он призвал организаторов «Флотилии стойкости» отказаться от своих планов.

Первый корабль на помощь активистам, среди которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг, Рим отправил днем ранее, когда участники морского каравана пожаловались на нападение неопознанных беспилотников, когда они проходили международные воды у берегов Греции. Дроны, по их словам, сбросили свето-шумовые гранаты и распылили некое «вещество для глушения связи». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в тот же день была вынуждена пояснить, что инициатива с отправкой военно-морских сил не предполагает столкновения с ВМС Израиля. Она обвинила активистов в безрассудстве и добавила, что ее правительство предложило передать помощь, которую они везут, Кипру или Латинскому патриархату Иерусалима, чтобы предотвратить дальнейшие риски.

В тот же день к морской кампании выразила готовность присоединиться Испания.

«Правительство Испании настаивает на соблюдении международного права и уважении права наших граждан на безопасное плавание по Средиземному морю,— подчеркнул премьер-министр королевства Педро Санчес, выступая на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.— Мы отправим из Картахены (порт, где находится важнейшая испанская военно-морская база.— “Ъ”) корабль со всеми необходимыми ресурсами на случай, если потребуется оказать помощь флотилии и провести спасательную операцию».

Опасность, как утверждают участники «Флотилии стойкости», действительно есть. В основном из-за постоянных налетов израильских дронов. Итальянский активист Симоне Замбрин, который находится в составе каравана, заявил, что беспилотники «летают над головами» и сбрасывают свето-шумовые гранаты на суда, «ломая паруса и оглушая членов экипажа». Общаясь с журналистами по видеосвязи, Грета Тунберг пояснила: «Самое главное — это не то, что по нам ударили дроны… Палестинцы сталкиваются с дронами круглосуточно». Она считает, что прорыв морской блокады Газы — единственный способ привлечь внимание мирового сообщества к страданиям палестинцев.

Госпожа Тунберг в июне этого года уже принимала участие в кампании по прорыву блокады сектора Газа на борту яхты Madleen. 9 июня двухпарусную яхту, на которой находились 12 человек, остановил израильский спецназ, который высадился на борт и отбуксировал Madleen в порт Ашдода. Все иностранные активисты были депортированы из Израиля. После того как в мае 2010 года на борту «Флотилии свободы», двигавшейся к берегам Газы, в результате столкновений с израильским спецназом погибли девять человек, Израиль пытается действовать против активистов как можно более осторожно.

МИД Израиля 24 сентября сообщил, что участники «Флотилии стойкости» отвергли предложение «мирно разгрузить гуманитарную помощь» на яхтенной стоянке Ашкелона.

«Вместо этого ее главари выбирают незаконный путь — вторжение в зону боевых действий и нарушение законной морской блокады,— посетовали в дипломатическом ведомстве.— Это доказывает их истинную цель: помочь "Хамасу", а не доставлять помощь гражданскому населению Газы». В сообщении, которое появилось в аккаунтах МИД Израиля чуть позже, содержалось предупреждение, что Израиль не позволит судам «войти в зону активных боевых действий».

В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что флотилия, состоящая из 52 судов, напрямую связана с хамасовскими структурами. «Это не безобидный проект. Их цель — не помочь людям или доставить гуманитарную помощь, а прорвать блокаду Газы. Если они прорвут блокаду один раз, это можно будет сделать много раз. Мы должны остановить флотилию ненасильственным путем»,— подчеркнул господин Саар.

