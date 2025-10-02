«Повышение НДС неизбежно ударит по малому бизнесу»

С 1 января 2026 года в России вступают в силу масштабные изменения в Налоговый кодекс. Минфин уже внес в правительство поправки, которые предусматривают повышение ставки НДС с 20 до 22%, введение нового налога для игорного бизнеса, снижение порога доходов для упрощенной системы и отмену льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса в торговле, строительстве и добыче. Новая налоговая политика направлена на финансирование обороны и безопасности страны, отмечено в официальном сообщении Минфина. Чем это обернется для предпринимателей и конечных потребителей, рассказала член Общественного совета при краевом Управлении Федеральной налоговой службы, руководитель бухгалтерской компании «Кубань Партнер» Вера Сиренко.

«На днях в Госдуму внесен законопроект, определяющий значительные изменения в Налоговом кодексе РФ с 1 января 2026 года. Самые заметные новации затронут малый и средний бизнес. Прежде всего речь идет о повышении ставки НДС с 20 до 22% для большинства товаров и услуг. Это изменение коснется всех компаний, которые платят налог на добавленную стоимость, включая плательщиков упрощенной системы и импортеров. Разница в 2% по всей цепочке от производителя до потребителя в итоге ляжет именно на конечного покупателя.

В материалоемких отраслях и в торговле этот рост частично нивелируется за счет вычетов по новым ставкам. Но тяжелее всего придется тем, кто закупил продукцию еще с 20-процентным НДС, а продавать будет уже в 2026 году — с 22-процентным. Сложности ждут и те компании, у которых нет входящего НДС или поставщиков с соответствующими документами. В первую очередь это строительные подрядчики, производственные предприятия с высокой долей ручного труда и фирмы, оказывающие услуги.

Не менее серьезным станет снижение порога доходов для освобождения от уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. Это напрямую затронет значительную часть малого бизнеса. Упрощенную систему налогообложения выбирали те компании, у которых мало расходов с НДС, например, сервисные фирмы или торговля через маркетплейсы. С 1 января 2026 года все, чья выручка превысит 10 млн рублей, будут обязаны выставлять счета с НДС, платить налог и сдавать отчетность. Для многих это означает рост стоимости товаров и услуг, дополнительные бухгалтерские расходы и усложнение администрирования.

Особый акцент в поправках сделан на игорный бизнес. Для букмекерских контор вводится налог в размере 5% от суммы принятых ставок и повышенный налог на прибыль в 25%. Минфин объясняет это тем, что отрасль является сверхприбыльной. Крупные игроки рынка уже заявляют о возможном сокращении расходов на спортивное спонсорство, а небольшие компании — о риске ухода в тень.

Отмена льготных страховых тарифов также затронет почти всех предпринимателей с сотрудниками. С 2026 года компании будут снова платить полные 30% с фонда оплаты труда. Льготы для малого и среднего бизнеса вводились в 2020 году как антикризисная мера во время пандемии и сохранялись до 2025 года. Благодаря пониженным взносам удалось существенно обелить серые зарплаты. Теперь бизнесу с высокой трудоемкостью и достойными зарплатами придется либо повышать цены на 15% и более, либо искать пути оптимизации расходов. В противном случае есть риск возвращения к теневым выплатам, хотя налоговые органы уже отработали механизмы выявления подобных схем.

Безусловно, эти меры частично помогут бюджету в финансировании оборонных и социальных обязательств. За счет реализации изменений бюджет в 2026 году планирует получить дополнительно порядка 1,538 трлн руб. Направлены они будут в том числе на детские пособия, пенсии, маткапиталы.

В целом рост цен для населения оценивается в диапазоне от 2 до 15% в зависимости от категории товаров и услуг. Для бизнеса это будет болезненный переходный этап. Малому бизнесу потребуется время для адаптации к новым условиям, а конечным потребителям — готовность платить больше».