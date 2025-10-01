Dogma впервые вошла в топ-3 застройщиков России по объемам строительства жилья

Краснодарская девелоперская компания Dogma впервые вошла в тройку крупнейших застройщиков России по объему строительства жилья. Согласно рейтингу «РБК-Недвижимость», составленному на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства, на 1 октября 2025 года тройку лидеров составляют «Самолет», группа ПИК и Dogma.

Компания поднялась на одну позицию по сравнению с сентябрьским рейтингом. В топ-10 крупнейших застройщиков страны Dogma впервые вошла в 2022 году, после чего последовательно укрепляла свои позиции. Сейчас портфель девелопера составляет 2,4 млн кв. м жилья — 157 домов почти на 53 тыс. квартир, что соответствует 1,98% российского рынка.

Еще один игрок с Кубани, группа компаний «Точно», опустилась с третьей на четвертую строчку, удерживая 1,94% рынка. На данный момент компания возводит 2,3 млн кв. м — 142 дома почти на 49 тыс. квартир.

Лидерами рейтинга остаются «Самолет» и ПИК, которые удерживают первые места 22 месяца подряд. «Самолет» строит 4,7 млн кв. м (254 дома, 111,3 тыс. квартир) с долей рынка 3,96%, ПИК — 4,1 млн кв. м (190 домов, 97 тыс. квартир) и 3,43% рынка.

Наибольший рост позиций за год показали девелоперы юга страны — Dogma, «Точно» и «ЮгСтройИнвест», каждая из компаний поднялась в рейтинге на две строчки.

Вячеслав Рыжков