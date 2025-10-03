Под прицелом

Благотворительные фонды все чаще оказываются жертвами финансовых мошенников, подтверждение тому — недавний инцидент в Русфонде, доброе имя которого злоумышленники использовали, чтобы вовлечь людей в свою мошенническую схему («Инвесторы обмана — 2», см. “Ъ” от 5 сентября). Мы оперативно разобрались в ситуации и вернули все средства потерпевшим. О том, как мошенники втягивают НКО в свои махинации, как распознать их и что делать для защиты благотворительных фондов и жертвователей, рассказывает Дмитрий Дудков, специалист компании F6, занимающейся противодействием финансовому мошенничеству.

Самый главный вопрос: зачем ворам и аферистам вообще нужны благотворительные фонды?

— Благотворительные фонды, особенно известные, пользуются большим доверием и уважением, а их узнаваемость позволяет злоумышленникам легко расположить к себе людей,— объясняет Дмитрий Дудков.— Операции с благотворительными организациями реже вызывают подозрение у банковских служб безопасности по сравнению с прямыми переводами на сомнительные счета.

Благотворительный фонд, сам того не ведая, может выполнить роль «отмычки», превращая криминальный цифровой след в легальные, на первый взгляд, финансовые операции.

Эксперт выделяет несколько ключевых схем, в которые вовлекают фонды. Одна из самых распространенных — так называемая инвестиционная, когда мошенники предлагают жертве вложить деньги в высокодоходный проект. Чтобы доказать «честность» намерений, первым платежом клиента просят перевести относительно небольшую сумму на счет реального известного благотворительного фонда. Затем жертву убеждают, что ее доход растет, показывают поддельные графики роста и рекомендуют «пополнять счет» на более крупные суммы, но дают для этого уже свои реквизиты. Или под различными предлогами, например для «вывода инвестиций со счета», злоумышленники могут направить жертву на фишинговый сайт, где она вводит паспортные данные, данные своей банковской карты, коды из SMS,— так мошенники получают возможность похитить куда больше денег.

Вторая схема — отмывание денег: мошенники жертвуют на счета фонда украденные деньги, чтобы благотворительная организация, сама того не зная, легализовала эти средства, превратила в пожертвование, а затем направила по назначению. Таким образом криминальные деньги выводятся в легальную форму.

Иногда фонды становятся не только невольными посредниками, но и прямыми жертвами. Здесь в ход идут классические методы киберпреступности: злоумышленники могут притвориться возможными партнерами или представителями банка, разослать фишинговые письма с вредоносными программами или выманить конфиденциальную информацию у сотрудников фонда, чтобы похитить средства. Создаются сайты-клоны известных фондов для сбора «пожертвований», которые уходят на счета мошенников.

Во-первых, страдают конечные благополучатели — те, кому нужна помощь. Во-вторых, подрывается главный ресурс благотворительности — доверие жертвователей. В-третьих, сотрудники фонда вынуждены тратить колоссальные время и силы не на помощь, а на возврат перечислений и коммуникации с обманутыми людьми и правоохранительными органами.

Дмитрий Дудков советует сотрудникам фондов быть особенно внимательными к нескольким типам операций. Множественные пожертвования подряд с разных карт, но с одинаковой суммой или комментарием могут оказаться автоматизированной обработкой базы украденных карт. Тревожным звоночком должны стать и крупные анонимные пожертвования без указания данных физических лиц, а также несоответствие данных плательщика. Вызывают подозрения и просьбы от «жертвователя» предоставить определенные документы сразу после перевода или указать конкретного подрядчика для оплаты — это может быть попыткой направить средства в нужное мошенникам русло. Вообще, любые аномалии в работе фонда нужно пристально изучать, в том числе и с точки зрения мошеннического умысла.

Дмитрий Дудков советует фондам не молчать о ситуациях с мошенничеством. Открытость не отпугнет жертвователей — наоборот, продемонстрирует ответственность и профессионализм.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда