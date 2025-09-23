«Жить по средствам»

В Ярославской области растет дефицит бюджета, из-за чего региональные власти вынуждены брать коммерческие кредиты и оптимизировать бюджетную сферу. Об этом на заседании профильного комитета облдумы 23 сентября рассказал министр финансов региона Алексей Долгов. Депутаты посоветовали исполнительной власти отказаться от лишних расходов и включить режим «жесточайшей экономии».

Фото: Ярославская областная дума

23 сентября депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Ярославской областной думы обсудили изменения в бюджет 2025 года и отчет о его исполнении за первое полугодие. Доходы за шесть месяцев составили 57,9 млрд руб., расходы — 62,8 млрд руб. Сложился дефицит в размере 4,9 млрд руб. при плане 0,9 млрд руб.

Позитивную динамику показали поступления от НДФЛ (15,6 млрд руб.), которые выросли на 20% от уровня прошлого года или 2,7 млрд руб. Господин Долгов объяснил это ростом зарплаты. А вот налог на прибыль (12,3 млрд руб.) снизился на 6% или 807 млн руб. Сократились платежи от Сбербанка, АО «Норд», «ОДК-Сатурн», «Ярославского технического углерода», «Тандера» и ряда других крупных налогоплательщиков. На 4% от прошлогоднего уровня сократились поступления от акцизов. На 2,5 млрд уменьшились поступления из федерального бюджета (9,1 млрд руб.) по сравнению с прошлым годом.

«Объем финансовой помощи из федерального бюджета в этом году ниже, чем в прошлом», — констатировал Алексей Долгов.

На дефицит бюджета повлиял и рост основных расходов в первом полугодии. Расходы на социальную сферу (35,7 млрд руб.) увеличились на 2%, на транспорт, дорожное хозяйство, ЖКХ (15,2 млрд руб.) — на 3%.

«Резервный фонд — 3,6 млрд руб. или 6% в структуре расходов — рост на 2,6 млрд руб. или в 3,6 раза за счет расходов на специальную военную операцию», — сказал министр финансов Алексей Долгов.

Депутат Елена Кузнецова спросила, почему план по доходам по ряду статей оказался не выполнен. «За полгода доходы от использования имущества составляют всего 9% (от годового плана — "Ъ-Ярославль"), от продажи материальных и нематериальных активов — 1,8%, штрафы — 15%. К концу года по этим статьям нехватка может составить 10 млрд руб. А что мешало правительству получить эти доходы?» — спросила депутат.

Министр ответил, что план по продаже имущества был «амбициозным» — 8,5 млрд руб. По словам господина Долгова, продаже областного имущества мешает дороговизна кредитных средств для потенциальных инвесторов из-за высокой ставки Центробанка. Не удалось получить и запланированный объем штрафов за нарушении ПДД и весогабаритных параметров грузовиков. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в первом квартале 2025 года в области должны были заработать 300 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений. За счет этого планировалось получить дополнительно 2,4 млрд руб. Министр не назвал причин, почему деньги не поступили.

«Мы надеемся, что компенсируем эти выпадающие доходы в последующем периоде», — дипломатично высказался господин Долгов. Оценку сложившейся ситуации дали депутаты.

«Сложный у нас с вами год. Сложное полугодие. Проблемы, они не уменьшаются, они нарастают», — подвел итог обсуждения председатель бюджетного комитета думы Александр Гончаров.

С итогами первого полугодия были связаны и изменения в бюджет, которые депутаты рассматривали следующим вопросом. Доходы продолжат сокращаться (-5,7 млрд руб) , а расходы — расти (+3,9 млрд руб.). Таким образом дефицит бюджета Ярославской области на 2025 год увеличивается на 9,7 млрд руб. и составит 10,6 млрд руб.

Нехватку планируют компенсировать за счет коммерческих кредитов. По плану к 1 января 2026 года их объем вырастет до 23 млрд руб., тогда как на начало года было лишь 10 млрд руб. В целом же госдолг региона в текущем году по прогнозу минфина может вырасти с 55 до 63 млрд руб.

«У нас в Центральном федеральном округе только два субъекта, это Ярославская область и Белгородская области, занимают коммерческие кредиты. Все остальные стараются жить по средствам. Вот что нам мешает жить по средствам?» — спросил Александр Гончаров.

Алексей Долгов заявил, что меры по исправлению ситуации уже предпринимаются в виде оптимизации органов власти и бюджетной сферы. Но эффект от этого проявится позже.

«Мы уже предпринимаем такие меры. Вы знаете, начали с себя, с органов исполнительной власти, провели оптимизацию. Сейчас идет оптимизация бюджетной сферы. А именно тех отраслей, которые несут большие денежные расходы. И эффект мы, естественно, в 26-м году увидим», — ответил министр финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Впрочем, депутаты считают, что не все расходы оправданы. Максим Вахруков обратил внимание, что за три последних года расходы бюджета выросли на 46 млрд руб. Из них, по данным депутата, социальные расходы составили лишь 15 млрд.

«То есть мы на 30 млрд увеличили за 3 года свои расходы. Да, мы видим новый хороший транспорт, мы видим как изменились наши дороги. Но многие из расходов, которые на слуху, их целесообразность неочевидна. Поэтому при разработке бюджета 2026 года очень хочется увидеть какую-то прижимистость», — сказал депутат Максим Вахруков.

Более конкретно высказался зампредседателя Ярославской областной думы, председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев.

«Нужно выбросить все, без чего проживет сегодня область, ввести режим жесточайшей экономии», — сказал он.

В итоге профильный комитет Ярославской областной Думы одобрил предложенные изменения в бюджет.