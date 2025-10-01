В Ярославском правительстве объединят четыре структуры

В правительстве Ярославской области произойдет реорганизация, которая затронет четыре структуры. Постановление об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей будет переименовано в агентство по делам юстиции Ярославской области. Помимо обеспечения работы мировых судей ему будут переданы функции еще трех управлений — по делам архивов, записи актов гражданского состояния и по взаимодействию с законодательными органами.

Передача функций управления по делам архивов и управления по взаимодействию с законодательными органами произойдет 2 декабря 2025 года, функции ЗАГСов перейдут с 12 января 2026 года.

Реализация постановления повлечет за собой организационно-штатные мероприятия, которые будут разработаны позднее.

Антон Голицын