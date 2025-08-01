Просто можно

Власти переводят процедуру упрощенной выдачи разрешений для бизнеса из режима эксперимента в постоянно действующий порядок. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Результатами «пилота», начавшегося еще в 2021 году, стало сокращение как среднего срока выдачи разрешений, с 43 до 19 дней, так и среднего числа необходимых документов для их получения, с восьми до четырех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимир Путин подписал закон об упрощенном формате выдачи лицензий и разрешений (304-ФЗ от 31 июля 2025 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Документ предусматривает поправки сразу к 69 федеральным законам и потребует принятия более 250 подзаконных актов.

Соответствующие изменения, разработанные Минэкономики, закрепляют итоги четырехлетних экспериментов Белого дома по оптимизации процесса получения разрешений.

Напомним, что с 2021 года правительство под кураторством вице-премьера—главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко реализовывало несколько «пилотов» в рамках лицензионно-разрешительной реформы — после апробации на отдельных ведомствах или видах деятельности новые механизмы Белый дом распространял на всю сферу регулирования.

Так, в рамках эксперимента правительство оптимизировало состав необходимых разрешительных документов для ведения бизнеса и перечень документов для получения самих разрешений. Процесс также перевели в электронный формат — от подачи заявления до выдачи документа. В результате удалось оптимизировать процедуры выдачи более 400 видов разрешений, в том числе 51 лицензии.

Срок рассмотрения всех видов разрешений в среднем сократился с 43 до 19 дней, количество документов для их получения — с восьми до четырех.

Кроме того, закон дает возможность оформлять разрешения комплексно (получить пакет взаимосвязанных разрешений с помощью одного заявления на «Госуслугах»; см. “Ъ” от 26 июня) и проактивно.

«Правительство создает условия для комфортного ведения бизнеса в России. Оптимизация процесса получения разрешений — важная часть этой работы. Мы оцифровали весь контур процедуры: от сбора документов и подачи заявления до выдачи самого разрешения. Наладили межведомственное взаимодействие, чтобы государство не запрашивало постоянно одни и те же документы у предпринимателя, а обменивалось ими внутри себя»,— пояснил Дмитрий Григоренко.

Отметим, что главной развилкой при использовании этого механизма являются необходимость проактивной выдачи или продления разрешений тем, кому это действительно необходимо, и избежание их «фронтальной» раздачи всем игрокам, единожды оформившим допуск государства к тем или иным видам деятельности (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года).

Венера Петрова