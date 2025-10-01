Кубань остается лидером в ЮФО по числу самозапретов на кредиты

Краснодарский край стал лидером среди регионов Южного федерального округа по числу самозапретов на кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2025 года в регионе подано 473,9 тыс. заявлений на установку ограничения, из них 419,7 тыс. граждан уже имеют действующий запрет. На каждые 100 жителей Кубани приходится около семи человек с самозапретом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для сравнения, в Ростовской области аналогичный статус имеют 417,8 тыс. человек, или десять на каждые 100 жителей, в Адыгее — 25,6 тыс., что соответствует пяти на 100.

Всего по стране самозапрет установлен у 14 млн граждан. С момента запуска сервиса россияне подали 15,7 млн заявлений на его установку и 1,1 млн — на снятие. В абсолютных цифрах лидером является Москва с 1,33 млн пользователей, однако по доле населения первое место занимает Мурманская область — 18 человек с самозапретом на 100 жителей. Следом идут Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ — 16,4 и 16 соответственно.

В начале сентября Кубань занимала шестое место в стране по количеству заявлений на самозапрет, их число тогда составляло 441,7 тыс. Одновременно 27,1 тыс. жителей региона обратились с просьбой о снятии ранее установленных ограничений, к 1 октября эта цифра выросла до 32,4 тыс.

Вячеслав Рыжков