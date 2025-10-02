Одежда оказалась не по плечу

Российская марка одежды Yollo, пытавшаяся занять часть доли ушедших из России западных брендов, может прекратить работу. Ритейлер, связанный с семьей экс-чиновника и угольного бизнесмена Руслана Ростовцева, уже закрыл онлайн-магазин и несколько торговых точек. Локальному бренду, поначалу подававшему большие надежды, не удалось выстроить оптимальную бизнес-модель, констатируют эксперты.

Бренд Yollo в ближайшие полгода закроет все свои офлайн-магазины, сообщили источники “Ъ” на рынке ритейла. По их словам, компания сейчас договаривается с арендодателями об условиях, на которых сможет покинуть занимаемые в торговых центрах площади. О закрытии магазинов слышали еще несколько собеседников “Ъ” на рынке торговой недвижимости. Кроме того, сайт Yollo в течение последних нескольких недель не открывается. Связаться с представителями сети не удалось.

Товарный знак Yollo принадлежит зарегистрированному в 2022 году ООО «Пикник», следует из СПАРК. По итогам 2024 года выручка компании выросла почти в шесть раз год к году, до 577,1 млн руб. Чистый убыток сократился в два раза, до 259,2 млн руб.

Учредителем ООО «Пикник» выступает Борис Ростовцев, которого СМИ называли отцом экс-чиновника и бизнесмена Руслана Ростовцева (см. “Ъ” от 6 марта 2023 года). Последний в начале 2000-х годов работал в мэрии Москвы, затем был заммэра Сочи. Сейчас Руслан Борисович Ростовцев, по данным СПАРК, руководит Талдинской трейдинговой компанией, входящей в АО «Талдинская горная компания», которое работает в угольном сегменте.

В июне 2023 года у компании сменился бенефициар. Теперь им значится Семен Русланович Ростовцев — предположительно, сын Руслана Ростовцева. Борис Ростовцев оставался гендиректором компании до июня 2024 года, после него на этой должности успели поработать еще три человека, включая нынешнего гендиректора Антона Николаева.

Несколько магазинов Yollo уже закрылись. В конце сентября перестали работать магазины в московском «Метрополисе» и воронежской «Галерее Чижова», заметил профильный Telegram-канал Fashion retail. Закрывается и магазин в «Афимолл Сити» в деловом кластере «Москва-Сити», сейчас там распродают ассортимент. Как утверждается в рассылке для клиентов бренда, скидочные акции в этой торговой точке проходят до 1 октября. Но в самом магазине корреспонденту “Ъ” уточнили, что проработают до 8 октября.

Как пояснили в пресс-службе «Афимолл Сити», в Yollo приняли решение о закрытии магазина, несмотря на то что в этом году продажи в торговой точке росли на 25% год к году. Там отметили, что интересанты на освобождающуюся площадку уже есть.

Магазин Yollo в «Афимолле» открылся весной 2023 года. Бренд занял в торговом центре 1,3 тыс. кв. м. Он разместился на части площадей, которые ранее занимал ушедший с российского рынка шведский ритейлер H&M. Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева оценивает стоимость аренды подобной торговой точки в 3–4 млн руб. в месяц. После закрытия торговой точки в «Афимолле» у бренда останется еще восемь розничных магазинов в Москве, Воронеже, Краснодаре и Екатеринбурге.

В сентябре Yollo также закрыл продажи через свой сайт. 17 сентября бренд сообщил о технических проблемах, а через пять дней объявил, что интернет-магазин и вовсе прекращает работу.

Yollo, как и другие российские бренды, в 2022–2023 годах начал активно занимать торговые площади, которые остались после ухода с российской рынка иностранных конкурентов, однако не для всех из них это оказалось рентабельным. Например, закрыть флагманский магазин, работающий на бывших площадях H&M, собирается Gloria Jeans (см. “Ъ” от 10 сентября). Проблема Yollo в том, что бренд не до конца определил свое позиционирование, чтобы занять устойчивое место на рынке, считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Виктория Колганова