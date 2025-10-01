За полгода белгородцы взяли ипотеки на 12,2 млрд рублей

В первой половине 2025 года жители Белгородской области оформили порядка 3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 12,2 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Основной объем средств пришелся на покупку квартир в новостройках. Для этого было выдано 1,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 7,3 млрд руб. На вторичное жилье — 1,6 тыс. ипотек почти на 5 млрд руб.

К середине 2025 года объем кредитных средств на приобретение и строительство домов существенно вырос по сравнению с его началом. За шесть месяцев белгородцы оформили 508 ипотечных кредитов на 1,5 млрд руб. В июне сумма выдачи составила 424 млн руб., что почти в пять раз превысило показатель в январе — 86 млн руб. 1,1 млрд руб. из этой суммы (75%) белгородцы направили на приобретение индивидуального жилья.

Общая задолженность жителей региона по ипотечным кредитам к середине года превысила 145 млрд руб., снизившись за год на 0,2%.

В Воронежской области за тот же период оформили 4,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 13,3 млрд руб., в Липецкой — 2 тыс. на 7,6 млрд руб., в Тамбовской — 1,5 тыс. на 5,8 млрд руб.

Мария Свиридова