Объем ипотечного кредитования в Воронежской области за год сократился вдвое
ЦБ: воронежцы снизили ипотечные долги до 236 млрд рублей
За первое полугодие 2025 года жители Воронежской области оформили 4,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 13,3 млрд руб. Относительно аналогичного периода прошлого года объем выдач снизился вдвое. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В то же время задолженность по ипотеке к 1 июля уменьшилась в регионе на 0,2% — до 236 млрд руб. При этом год назад сумма обязательств увеличилась на 27,5%. Доля просрочки платежей составляет 0,8%, что на 0,1% выше показателя мая этого года и на 0,4% выше показателя аналогичного периода 2024-го. По мнению аналитиков, такая динамика обусловлена смягчением условий кредитования в ипотечном секторе.
«За последний год выдачи ипотеки ожидаемо замедлились. С июля прошлого года завершились широкие льготные программы, а уровень ставок сейчас высокий. К сожалению, вводившиеся в 2020 году как антикризисная мера безадресные льготные программы сильно перегрели рынок, сделав жилье менее доступным — цены на него росли быстрее доходов людей»,— отметила заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Анна Сухова.
О состоянии спроса на «Семейную ипотеку» в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».