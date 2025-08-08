Выдача ипотечных кредитов в Тамбовской области сократилась вдвое

За первое полугодие 2025 года жители Тамбовской области взяли 1 573 ипотечных кредита на общую сумму 5,8 млрд руб. По сравнению с январем–июнем 2024 года это вдвое меньше по количеству и на 45,4% по объему. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

В 2,5 раза сократилось количество ипотек для покупки жилья на вторичном рынке. При этом спрос на такую недвижимость выше, чем на квартиры в новостройках. Доля таких кредитов от общего количества выданных ипотек составляет 55,3% — 870 займов на 2,3 млрд руб. в сумме. При этом средний размер кредита на вторичное жилье вырос на 7,7% — до 2,6 млн руб., а средний срок — до 24,3 года.

Для покупки жилья в новостройках тамбовчане с начала года взяли 702 кредита на 3,5 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом количество выдач сократилось на 41,7%, а объем — на 32,4%. Ипотечный портфель на рынке первичного жилья в Тамбовской области за год снизился на 13,2% — до 13,9 млрд руб. Средний размер займа составил 5 млн руб. (в 2024-м — 4,3 млн), средний срок — 27,5 года.

На кредитование индивидуального жилищного строительства в январе–июне банки предоставили заемщикам Тамбовской области 212 ипотек на 475 млн руб. в сумме.

Доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдачи составила 85,5%. Среди льготных программ наибольшим спросом пользовалась «Семейная ипотека». Ее доля в общем объеме кредитов с господдержкой достигла 94,3%, доля по программе «Ипотека для IT» — 2,7%.

Сумма ипотечной задолженности в Тамбовской области за год снизилась на 7,2% — до 69,4 млрд руб.

Алина Морозова