Песков предупредил об ответственности за присвоение замороженных активов России

План Еврокомиссии по передаче Украине €2 млрд за счет доходов от замороженных российских активов приведет к нарушению принципа неприкосновенности собственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, те, кто реализует эту инициативу, будут призваны к ответственности.

«Бумеранг будет серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями, странами, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, во-первых, лица, причастные так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности. Не только причем лица, но и страны, которые принимают соответствующие решения»,— предупредил Дмитрий Песков.

30 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах выделить €2 млрд за счет замороженных российских активов на беспилотники для Украины. Как писали СМИ, обсуждается также возможность обменять €140 млрд активов России на бескупонные облигации для Украины.

Лусине Баласян