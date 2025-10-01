Трамп подписал указ о защите Катара в случае нападения

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому любое вооруженное нападение на Катар рассматривается как угроза миру и безопасности Соединенных Штатов. Американская сторона обязуется предпринять «дипломатические, экономические и при необходимости военные меры» для защиты интересов Катара.

В указе отмечается, что на протяжении многих лет США и Катар связывало тесное сотрудничество, общие интересы и взаимодействие вооруженных сил. Катарские власти, в частности, помогали Соединенным Штатам при урегулировании региональных и глобальных конфликтов, следует из документа.

«В знак признания этой истории и в свете продолжающихся угроз Государству Катар со стороны иностранной агрессии политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы гарантировать безопасность и территориальную целостность Государства Катар от внешнего нападения»,— говорится в указе.

Катар получил гарантии безопасности от США после израильского удара по Дохе 9 сентября, нацеленного на штаб руководства «Хамаса». В результате атаки погибли два представителя движения, а также сотрудник сил внутренней безопасности Катара. Президент США Дональд Трамп действиями Израиля был недоволен и потребовал больше не допускать подобного.

Лусине Баласян