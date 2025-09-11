Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху больше не наносить удары по Катару

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 9 сентября с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал неприемлемым удар ЦАХАЛа по руководству «Хамаса» в Дохе, пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, американский президент потребовал, чтобы подобное не повторялось.

Как узнал Axios, во время второго телефонного разговора в тот же день Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями Израиля и не понимает, чего планировалось достичь такой атакой.

Позднее Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, пишет Axios. По данным издания, катарский премьер назвал произошедшее предательством со стороны Израиля и США. А спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу, по словам источников, он заявил, что Катар пересмотрит свое партнерство с Соединенными Штатами в сфере безопасности, «и, возможно, найдет других партнеров».

9 сентября ЦАХАЛ атаковал штаб руководства «Хамаса» в Дохе. В результате погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Также был убит сотрудник внутренней безопасности Катара. В этот день лидеры палестинского движения обсуждали предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Как писала WSJ, Дональд Трамп был разгневан тем, что узнал об операции от американских военных, а не от Израиля.

Лусине Баласян